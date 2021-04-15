МОЗ оновив розподіл на зони — Полтавська область офіційно у «червоній»

Міністерство охорони здоровʼя оновило зони карантину. Від сьогодні, 15 квітня, офіційно у «червоній» зоні 12 областей та місто Київ.
Про це йдеться на сайті відомства.
Відтак у цьому «червоному» переліку: місто Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.
У «червоному» регіоні діють такі ж обмеження, які були під час січневого локдауну: заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, шкіл (окрім дитсадків і початкових класів). Також закритими будуть продовольчі ринки, магазини, спортзали, басейни. Працюватимуть банки, АЗС, ветеринарні клініки та магазини, аптеки, продовольчі магазини.
- 10 квітня Прикарпаття та Закарпаття офіційно покинули «червону» карантинну зону та перейшли в «жовту».
- У Києві локдаун продовжили на два тижні — до 30 квітня. Школи і дитячі садки залишаються закритими, а громадський транспорт продовжить працювати за спеціальними перепустками (перевозять тільки працівників підприємств критичної інфраструктури, медиків тощо).