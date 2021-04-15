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Минздрав обновил деление на зоны — Полтавская область официально в «красной»

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Минздрав обновил деление на зоны — Полтавская область официально в «красной»

Чузавков Сергей / УНИАН фото

Министерство здравоохранения обновило зоны карантина. С сегодняшнего дня, 15 апреля, официально в «красной» зоне 12 областей и город Киев.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В этом «красном» списке: город Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В «красном» регионе действуют такие же ограничения, как во время январского усиленного карантина: запрещена работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, школ (кроме детских садов и начальных классов). Также закрытыми будут продовольственные рынки, магазины, спортзалы, бассейны. Работать будут банки, АЗС, ветеринарные клиники и магазины, аптеки, продовольственные магазины.