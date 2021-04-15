Минздрав обновил деление на зоны — Полтавская область официально в «красной»

Министерство здравоохранения обновило зоны карантина. С сегодняшнего дня, 15 апреля, официально в «красной» зоне 12 областей и город Киев.
Об этом говорится на сайте ведомства.
В этом «красном» списке: город Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
В «красном» регионе действуют такие же ограничения, как во время январского усиленного карантина: запрещена работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, школ (кроме детских садов и начальных классов). Также закрытыми будут продовольственные рынки, магазины, спортзалы, бассейны. Работать будут банки, АЗС, ветеринарные клиники и магазины, аптеки, продовольственные магазины.
- 10 апреля Прикарпатье и Закарпатье официально покинули «красную» карантинную зону и перешли в «желтую».
- В Киеве локдаун продлили на две недели — до 30 апреля. Школы и детские сады остаются закрытыми, а общественный транспорт продолжит работать по специальным пропускам (перевозят только работников предприятий критической инфраструктуры, медиков и других).