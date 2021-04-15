Минздрав обновил деление на зоны — Полтавская область официально в «красной»

В «красном» регионе действуют такие же ограничения, как во время январского усиленного карантина: запрещена работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, школ (кроме детских садов и начальных классов). Также закрытыми будут продовольственные рынки, магазины, спортзалы, бассейны. Работать будут банки, АЗС, ветеринарные клиники и магазины, аптеки, продовольственные магазины.