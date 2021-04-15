У Рівному послабили карантин — дозволили перевезення у транспорті пільговиків та відновили роботу гуртків

У Рівному комісія з питань техногенної та екологічної безпеки дозволила послабити у місті карантин.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

З 15 квітня у Рівному відновлено безкоштовне перевезення у міському транспорті для всіх пільгових категорій без обмежень у часі за умови дотримання всіх протиепідемічних вимог та в межах кількості місць для сидіння.

Крім того, з понеділка, 19 квітня, в освітніх закладах міста розпочнеться навчання в очній формі. Школи естетичного виховання та заклади клубного типу також зможуть повноцінно працювати.