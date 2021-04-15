В Ровно ослабили карантин — разрешили перевозить в транспорте льготников и возобновили работу кружков

В Ровно комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности позволила ослабить в городе карантин.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
С 15 апреля в Киеве восстановлены бесплатные перевозки в городском пассажирском транспорте для всех льготных категорий без ограничений во времени при условии соблюдения всех противоэпидемических требований и в пределах количества мест для сидения.
Кроме того, с понедельника, 19 апреля, в образовательных учреждениях города начнется обучение в очной форме. Школы эстетического воспитания и учреждения клубного типа также смогут полноценно работать.
В то же время городские власти обязали мобильные рейдовые группы усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в дошкольных учебных заведениях, заведениях общественного питания, физической культуры и спорта, рынках и продовольственных и непродовольственных заведениях.
- «Укрзалізниця» с 9 апреля возобновила движение региональных поездов между Львовом и Ровно.
- В Украине до конца апреля действует адаптивный карантин. В «красной» карантинной зоне 12 областей и Киев. Столица продолжила локдаун до 30 апреля.