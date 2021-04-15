В Ровно ослабили карантин — разрешили перевозить в транспорте льготников и возобновили работу кружков

В Ровно комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности позволила ослабить в городе карантин.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

С 15 апреля в Киеве восстановлены бесплатные перевозки в городском пассажирском транспорте для всех льготных категорий без ограничений во времени при условии соблюдения всех противоэпидемических требований и в пределах количества мест для сидения.

Кроме того, с понедельника, 19 апреля, в образовательных учреждениях города начнется обучение в очной форме. Школы эстетического воспитания и учреждения клубного типа также смогут полноценно работать.