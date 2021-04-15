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В Ровно ослабили карантин — разрешили перевозить в транспорте льготников и возобновили работу кружков

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
В Ровно ослабили карантин — разрешили перевозить в транспорте льготников и возобновили работу кружков

NurPhoto / Contributor

В Ровно комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности позволила ослабить в городе карантин.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

С 15 апреля в Киеве восстановлены бесплатные перевозки в городском пассажирском транспорте для всех льготных категорий без ограничений во времени при условии соблюдения всех противоэпидемических требований и в пределах количества мест для сидения.

Кроме того, с понедельника, 19 апреля, в образовательных учреждениях города начнется обучение в очной форме. Школы эстетического воспитания и учреждения клубного типа также смогут полноценно работать.

В то же время городские власти обязали мобильные рейдовые группы усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в дошкольных учебных заведениях, заведениях общественного питания, физической культуры и спорта, рынках и продовольственных и непродовольственных заведениях.