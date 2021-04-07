«Укрзалізниця» возобновила железнодорожное сообщение между Львовом и Ровно

«Укрзалізниця» с 9 апреля восстанавливает движение региональных поездов между Львовом и Ровно.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Поезд № 804/803 Ровно — Львов:
- отправляется со станции Ровно в 06:45;
- Здолбунов 06:58—07:00;
- Дубно 07:32—07:34;
- Броды 08:16—08:18;
- Подзамче 09:22—09:23;
- прибывает во Львов в 09:35.
Обратный поезд № 806/805 Львов — Ровно:
- отправляется из Львова в 16:31;
- Подзамче 16:41—16:42;
- Броды 17:44—17:46;
- Дубно 18:26—18:28;
- Здолбунов 19:01—19:03;
- прибывает в Ровно в 19:16.
В середине марта «Укрзалізниця» заявила, что не будет ограничивать движение поездов через Киев и Львов — в этих городах объявили об усилении карантина.
В конце марта «Укрзалізниця» назначила специальные рейсы в Закарпатье и Черновицкую области и обратно для безопасного вывоза пассажиров.