«Укрзалізниця» возобновила железнодорожное сообщение между Львовом и Ровно

«Укрзалізниця» с 9 апреля восстанавливает движение региональных поездов между Львовом и Ровно.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд № 804/803 Ровно — Львов:

отправляется со станции Ровно в 06:45;

Здолбунов 06:58—07:00;

Дубно 07:32—07:34;

Броды 08:16—08:18;

Подзамче 09:22—09:23;

прибывает во Львов в 09:35.

Обратный поезд № 806/805 Львов — Ровно:

отправляется из Львова в 16:31;

Подзамче 16:41—16:42;

Броды 17:44—17:46;

Дубно 18:26—18:28;

Здолбунов 19:01—19:03;

прибывает в Ровно в 19:16.

В середине марта «Укрзалізниця» заявила, что не будет ограничивать движение поездов через Киев и Львов — в этих городах объявили об усилении карантина.

В конце марта «Укрзалізниця» назначила специальные рейсы в Закарпатье и Черновицкую области и обратно для безопасного вывоза пассажиров.