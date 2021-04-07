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«Укрзалізниця» возобновила железнодорожное сообщение между Львовом и Ровно

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Videvo

«Укрзалізниця» с 9 апреля восстанавливает движение региональных поездов между Львовом и Ровно.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд № 804/803 Ровно — Львов:

  • отправляется со станции Ровно в 06:45;
  • Здолбунов 06:58—07:00;
  • Дубно 07:32—07:34;
  • Броды 08:16—08:18;
  • Подзамче 09:22—09:23;
  • прибывает во Львов в 09:35.

Обратный поезд № 806/805 Львов — Ровно:

  • отправляется из Львова в 16:31;
  • Подзамче 16:41—16:42;
  • Броды 17:44—17:46;
  • Дубно 18:26—18:28;
  • Здолбунов 19:01—19:03;
  • прибывает в Ровно в 19:16.

В середине марта «Укрзалізниця» заявила, что не будет ограничивать движение поездов через Киев и Львов — в этих городах объявили об усилении карантина.

В конце марта «Укрзалізниця» назначила специальные рейсы в Закарпатье и Черновицкую области и обратно для безопасного вывоза пассажиров.