Карантин в Украине: в Ровно школьников решили вернуть за парты

В Ровно с 19 апреля возобновят обучение в школах в обычном режиме. Учащиеся 5—11 классов вернутся в школы.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

«Мы получали массовые обращения от родителей о возобновлении очного обучения для старшеклассников, а также от творческих коллективов, которые просят возобновить проведение репетиций», — рассказала заместитель мэра Ровно Марина Кузмичева.