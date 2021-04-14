Карантин в Украине: в Ровно школьников решили вернуть за парты

В Ровно с 19 апреля возобновят обучение в школах в обычном режиме. Учащиеся 5—11 классов вернутся в школы.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
«Мы получали массовые обращения от родителей о возобновлении очного обучения для старшеклассников, а также от творческих коллективов, которые просят возобновить проведение репетиций», — рассказала заместитель мэра Ровно Марина Кузмичева.
Она заверила, что о проведении массовых мероприятий или выступлений речь не идет.
В то же время в горсовете пообещали усилить контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемических мер и продолжить ежедневный мониторинг в учебных заведениях города.
- На дистанционную форму обучения учащихся 5—11 классов Ровно перевели 29 марта. В то же время детские сады и школы для учеников 1—4 классов работали. Также действовал запрет на проведение групповых занятий (кружков).
- «Укрзалізниця» с 9 апреля возобновила движение региональных поездов между Львовом и Ровно.
- В Украине до конца апреля действует адаптивный карантин. В «красной» карантинной зоне 12 областей и Киев. Столица продлила локдаун до 30 апреля.