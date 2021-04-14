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Карантин в Украине: в Ровно школьников решили вернуть за парты

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Карантин в Украине: в Ровно школьников решили вернуть за парты

Ben White / Unsplash

В Ровно с 19 апреля возобновят обучение в школах в обычном режиме. Учащиеся 5—11 классов вернутся в школы.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

«Мы получали массовые обращения от родителей о возобновлении очного обучения для старшеклассников, а также от творческих коллективов, которые просят возобновить проведение репетиций», — рассказала заместитель мэра Ровно Марина Кузмичева.

Она заверила, что о проведении массовых мероприятий или выступлений речь не идет.

В то же время в горсовете пообещали усилить контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемических мер и продолжить ежедневный мониторинг в учебных заведениях города.