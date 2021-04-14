Карантин в Україні: у Рівному школярів вирішили повернути за парти

У Рівному з 19 квітня відновлять навчання у школах у звичайному режимі. Учні 5—11 класів знову повернуться до шкіл.
Про це повідомили у пресслужбі міськради.
«Ми отримували масові звернення від батьків про відновлення очного навчання для старшокласників, а також від творчих колективів, які просять відновити проведення репетицій», — розповіла заступниця мера Рівного Марина Кузмічова.
Вона запевнила, що про проведення масових заходів чи виступів не йдеться.
Водночас у міськраді пообіцяли посилити контроль над дотриманням усіх санітарно-епідемічних заходів і продовжити щоденний моніторинг у навчальних закладах міста.
- На дистанційну форму навчання учнів 5—11 класів Рівного перевели 29 березня. Водночас дитячі садки та школи для учнів 1—4 класів працювали. Також діяла заборона на проведення групових занять (гуртків).
- «Укрзалізниця» з 9 квітня відновила рух регіональних поїздів між Львовом і Рівним.
- В Україні до кінця квітня діє адаптивний карантин. У «червоній» карантинній зоні 12 областей та Київ. Столиця продовжила локдаун до 30 квітня.