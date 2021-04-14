Карантин в Україні: у Рівному школярів вирішили повернути за парти

У Рівному з 19 квітня відновлять навчання у школах у звичайному режимі. Учні 5—11 класів знову повернуться до шкіл.

Про це повідомили у пресслужбі міськради.

«Ми отримували масові звернення від батьків про відновлення очного навчання для старшокласників, а також від творчих колективів, які просять відновити проведення репетицій», — розповіла заступниця мера Рівного Марина Кузмічова.