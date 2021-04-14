У США подала у відставку офіцер поліції, яка застрелила афроамериканця

У США у штаті Міннесота у відставку подала офіцер поліції Кім Поттер, яка застрелила афроамериканця Даунта Райта, а також начальник поліції міста Бруклін-Сентер Тім Геннон.
Про це повідомляє CNN.
Листи про відставку вони надіслали після другої ночі протестів проти поліцейського насилля, особливо щодо афроамериканців. Однак мер міста Бруклін-Сентер Майк Елліотт повідомив, що він ще не прийняв відставку Поттер.
Нагадаємо, що 13 квітня поліція Міннесоти показала відео стрілянини у Райта — офіцер Поттер переплутала тайзер (електрошокер) із пістолетом. Перед цим стало відомо, що її на час розслідування відправили в адміністративну відпустку.
- Данте Райт загинув 11 квітня у Бруклін-Сентер (передмістя Міннеаполісу). Його зупинили на трасі за порушення правил, і поліцейські зʼясували, що у нього непогашений арешт. При спробі затримання Райт застрибнув в авто, й офіцер поліції вистрілила в нього. Райт проїхав кілька кварталів, після чого зіткнувся з іншим автомобілем і помер.
- Смерть Райта спровокувала заворушення і протести проти поліцейського насильства. Люди розбили кілька автомобілів поліції. Правоохоронці у відповідь стріляли гумовими кулями та застосували сльозогінний газ. У Міннеаполіс ввели Національну гвардію. Усе це відбулося на тлі суду над головним підозрюваним у вбивстві Джорджа Флойда, чия загибель призвела до масових протестів по всій країні.