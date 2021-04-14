У США подала у відставку офіцер поліції, яка застрелила афроамериканця

У США у штаті Міннесота у відставку подала офіцер поліції Кім Поттер, яка застрелила афроамериканця Даунта Райта, а також начальник поліції міста Бруклін-Сентер Тім Геннон.

Про це повідомляє CNN.

Листи про відставку вони надіслали після другої ночі протестів проти поліцейського насилля, особливо щодо афроамериканців. Однак мер міста Бруклін-Сентер Майк Елліотт повідомив, що він ще не прийняв відставку Поттер.

Нагадаємо, що 13 квітня поліція Міннесоти показала відео стрілянини у Райта — офіцер Поттер переплутала тайзер (електрошокер) із пістолетом. Перед цим стало відомо, що її на час розслідування відправили в адміністративну відпустку.