В США подала в отставку офицер полиции, которая застрелила афроамериканца

В США в штате Миннесота в отставку подала офицер полиции Ким Поттер, которая застрелила афроамериканца Даунт Райта, а также начальник полиции города Бруклин-Сентер Тим Гэннон.
Об этом сообщает CNN.
Письма об отставке они прислали после второй ночи протестов против полицейского насилия, особенно в отношении афроамериканцев. Однако мэр города Бруклин-Сентер Майк Эллиотт сообщил, что он еще не принял отставку Поттер.
Напомним, что 13 апреля полиция Миннесоты показала видео стрельбы в Райта — офицер Поттер перепутала тайзер (электрошокер) с пистолетом. Перед этим стало известно, что ее на время расследования отправили в административный отпуск.
- Данте Райт погиб 11 апреля в Бруклин-Сентере (пригород Миннеаполиса). Его остановили на трассе за нарушение правил, и полицейские выяснили, что у него непогашенный арест. При попытке задержания Райт запрыгнул в авто, и офицер полиции выстрелила в него. Райт проехал несколько кварталов, после чего столкнулся с другим автомобилем и умер.
- Смерть Райта спровоцировала беспорядки и протесты против полицейского насилия. Люди разбили несколько автомобилей полиции. Правоохранители в ответ стреляли резиновыми пулями и применили слезоточивый газ. В Миннеаполис ввели Нацгвардию. Все это произошло на фоне суда над главным подозреваемым в убийстве Джорджа Флойда, чья гибель привела к массовым протестам по всей стране.