В США подала в отставку офицер полиции, которая застрелила афроамериканца

В США в штате Миннесота в отставку подала офицер полиции Ким Поттер, которая застрелила афроамериканца Даунт Райта, а также начальник полиции города Бруклин-Сентер Тим Гэннон.

Об этом сообщает CNN.

Письма об отставке они прислали после второй ночи протестов против полицейского насилия, особенно в отношении афроамериканцев. Однако мэр города Бруклин-Сентер Майк Эллиотт сообщил, что он еще не принял отставку Поттер.

Напомним, что 13 апреля полиция Миннесоты показала видео стрельбы в Райта — офицер Поттер перепутала тайзер (электрошокер) с пистолетом. Перед этим стало известно, что ее на время расследования отправили в административный отпуск.