У МОЗ оприлюднили склад вакцин проти коронавірусу, які отримуватимуть українці

Міністерство охорони здоров’я опублікувало склад вакцин від коронавірусу компаній AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer. Саме їх отримуватимуть українці.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
«Важливо знати склад, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення. Якщо ви маєте підозру, що у вас може бути алергічна реакція, обов’язково зверніться до вашого сімейного лікаря чи терапевта найближчої лікарні», — зазначили там.
Вакцина AstraZeneca створена на основі модифікованого аденовірусу, вакцина CoronaVac — на основі «убитого» (інактивованого) коронавірусу, а вакцина Pfizer — на основі мРНК.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується і поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.