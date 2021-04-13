У МОЗ оприлюднили склад вакцин проти коронавірусу, які отримуватимуть українці

Міністерство охорони здоров’я опублікувало склад вакцин від коронавірусу компаній AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer. Саме їх отримуватимуть українці.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

«Важливо знати склад, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення. Якщо ви маєте підозру, що у вас може бути алергічна реакція, обов’язково зверніться до вашого сімейного лікаря чи терапевта найближчої лікарні», — зазначили там.

Вакцина AstraZeneca створена на основі модифікованого аденовірусу, вакцина CoronaVac — на основі «убитого» (інактивованого) коронавірусу, а вакцина Pfizer — на основі мРНК.