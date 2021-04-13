В Минздраве обнародовали состав вакцин против коронавируса, которые будут получать украинцы

Министерство здравоохранения опубликовало состав вакцин от коронавируса компаний AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer. Именно их будут получать украинцы.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

«Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас может быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или к терапевту в ближайшей больнице», — отметили там.

Вакцина AstraZeneca создана на основе модифицированного аденовируса, вакцина CoronaVac — на основе «убитого» (инактивированного) коронавируса, а вакцина Pfizer — на основе мРНК.