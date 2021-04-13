В Минздраве обнародовали состав вакцин против коронавируса, которые будут получать украинцы

Министерство здравоохранения опубликовало состав вакцин от коронавируса компаний AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer. Именно их будут получать украинцы.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
«Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас может быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или к терапевту в ближайшей больнице», — отметили там.
Вакцина AstraZeneca создана на основе модифицированного аденовируса, вакцина CoronaVac — на основе «убитого» (инактивированного) коронавируса, а вакцина Pfizer — на основе мРНК.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается и поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.