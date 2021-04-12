Украина договаривается с ОАЭ о поставках 5 млн доз вакцин от коронавируса

Украина договаривается с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о поставках 5 млн доз вакцин от коронавируса. В стране производятся препараты китайской компании Sinopharm.
Об этом пишет пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.
В составе украинской делегации в ОАЭ прибыли вице-премьер Алексей Резников, председатель Офиса президента Андрей Ермак и главный санитарный врач Виктор Ляшко.
«На встрече обсудили возможность поставки в Украину как минимум 5 млн доз вакцины. На сегодня завод в ОАЭ имеет мощность производства около двух миллионов доз в месяц. Для увеличения мощности планируется построить новый завод, который заработает до конца 2021 года, а благодаря поэтапной разработке он достигнет мощности 200 млн доз в год на трех линиях розлива и пяти автоматизированных линиях упаковки», — отметили в ведомстве.
В то же время Ляшко предложил украинские мощности для производства вакцины. Там договорились проработать это предложение до конца мая.
Вакцина от коронавируса китайской компании Sinopharm была зарегистрирована в Китае в декабре 2020 года. Там заявили, что она на 79% предотвращает заражение. В то же время в ходе исследований в ОАЭ вакцина показала эффективность на уровне 86%. Однако в Турции, Индонезии и Бразилии ее эффективность колебалась от 50% до 91%.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 млн доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается и поставка 8 млн доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.
- 11 апреля председатель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу признал низкую эффективность китайских вакцин от коронавируса. Уже на следующий день он объяснил свои слова «недоразумением».