Украина договаривается с ОАЭ о поставках 5 млн доз вакцин от коронавируса

«На встрече обсудили возможность поставки в Украину как минимум 5 млн доз вакцины. На сегодня завод в ОАЭ имеет мощность производства около двух миллионов доз в месяц. Для увеличения мощности планируется построить новый завод, который заработает до конца 2021 года, а благодаря поэтапной разработке он достигнет мощности 200 млн доз в год на трех линиях розлива и пяти автоматизированных линиях упаковки», — отметили в ведомстве.

В то же время Ляшко предложил украинские мощности для производства вакцины. Там договорились проработать это предложение до конца мая.

Вакцина от коронавируса китайской компании Sinopharm была зарегистрирована в Китае в декабре 2020 года. Там заявили, что она на 79% предотвращает заражение. В то же время в ходе исследований в ОАЭ вакцина показала эффективность на уровне 86%. Однако в Турции, Индонезии и Бразилии ее эффективность колебалась от 50% до 91%.