Україна домовляється з ОАЕ про постачання 5 млн доз вакцин від коронавірусу

Україна домовляється з Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) про постачання 5 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. У країні виготовляються препарати китайської компанії Sinopharm.
Про це пише пресслужба Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.
У складі української делегації в ОАЕ прибули віцепрем’єр Олексій Резніков, голова Офісу президента Андрій Єрмак та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
«На зустрічі обговорили можливість постачання в Україну як мінімум 5 мільйонів доз вакцини. На сьогодні завод в ОАЕ має потужність виробництва близько двох мільйонів доз на місяць. Для збільшення потужності планується побудувати новий завод, який запрацює до кінця 2021 року, а завдяки поетапній розробці він досягне потужності 200 мільйонів доз на рік на трьох лініях розливу та п’яти автоматизованих лініях пакування», — зазначили у відомстві.
Водночас Ляшко запропонував українські потужності для виробництва вакцини. Там домовилися опрацювати таку пропозицію до кінця травня.
Вакцина від коронавірусу китайської компанії Sinopharm була зареєстрована в Китаї у грудні 2020 року. Там заявили, що вона на 79% запобігає зараженню. Водночас під час досліджень в ОАЕ вакцина показала ефективність на рівні 86%. Однак в Туреччині, Індонезії та Бразилії її ефективність коливалася від 50% до 91%.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується і поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.
- 11 квітня голова Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу визнав низьку ефективність китайських вакцин від коронавірусу. Уже наступного дня він пояснив свої слова «непорозумінням».