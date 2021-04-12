Україна домовляється з ОАЕ про постачання 5 млн доз вакцин від коронавірусу

Україна домовляється з Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) про постачання 5 мільйонів доз вакцин від коронавірусу . У країні виготовляються препарати китайської компанії Sinopharm.

«На зустрічі обговорили можливість постачання в Україну як мінімум 5 мільйонів доз вакцини. На сьогодні завод в ОАЕ має потужність виробництва близько двох мільйонів доз на місяць. Для збільшення потужності планується побудувати новий завод, який запрацює до кінця 2021 року, а завдяки поетапній розробці він досягне потужності 200 мільйонів доз на рік на трьох лініях розливу та п’яти автоматизованих лініях пакування», — зазначили у відомстві.

Водночас Ляшко запропонував українські потужності для виробництва вакцини. Там домовилися опрацювати таку пропозицію до кінця травня.

Вакцина від коронавірусу китайської компанії Sinopharm була зареєстрована в Китаї у грудні 2020 року. Там заявили, що вона на 79% запобігає зараженню. Водночас під час досліджень в ОАЕ вакцина показала ефективність на рівні 86%. Однак в Туреччині, Індонезії та Бразилії її ефективність коливалася від 50% до 91%.