«Море дюн». NASA підготувало захоплюючий знімок марсіанського ландшафту

NASA опублікувало знімок «моря дюн» з північного полюсу Марсу — це захоплююче видовище є піщаними насипами, що утворилися силою вітрів. Кадр охоплює площу близько 30 кілометрів завширшки, а саме море займає площу понад пів мільйона квадратних кілометрів.
Кольори фотографії не справжні — їх відредагували для кращого сприйняття.
Холодніші райони пофарбовані у відтінки синього, а гарячіші — у жовтий та жовтогарячий. Золоті елементи зображення — це нагріті сонцем дюни.
Узимку полярні регіони вкриті тонким шаром криги з вуглекислого газу, а під час весняного потепління на крайній півночі Марсу він випаровується. Розморозка дюн відбувається знизу догори — коли лід зверху тріскається, газ із силою виринає на поверхню, підриваючи ділянки піску. Це робить марсіанські дюни схожими на крем з тістечка.
Картинка зроблена завдяки комбінації кадрів, знятих у період з 2002 до 2004 року орбітальним апаратом «Марс Одіссей».
Це один з елементів спеціальної колекції картинок, підготовленої до двадцятиріччя апарату. «Марс Одіссей», запущений у 2001 році, є одним з найстаріших досліджувачів Марсу в історії.
- Марсохід Perseverance передав на Землю дані про клімат на Червоній планеті. Температура у кратері, де він перебуває, сягає -20 градусів. Perseverance зробив фотографію вертольоту Ingenuity, який висадив на поверхню планету для випробувань польотів. На фото побачили дивну дугу, що нагадує веселку. Цей феномен став темою жвавих дискусій.
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