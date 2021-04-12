«Море дюн». NASA подготовило завораживающий снимок марсианского ландшафта

NASA опубликовало снимок «моря дюн» с северного полюса Марса — это завораживающее зрелище представляет собой песчаные насыпи, образованные силой ветров. Кадр охватывает площадь около 30 километров в ширину, а само море занимает площадь более полумиллиона квадратных километров.
Цвета фотографии не настоящие — их отредактировали для лучшего восприятия.
Холодные районы окрашены в оттенки синего, а горячие — в желтый и оранжевый. Золотые элементы изображения — это нагретые солнцем дюны.
Зимой полярные регионы покрыты тонким слоем льда из углекислого газа, а во время весеннего потепления на крайнем севере Марса он испаряется. Разморозка дюн происходит снизу вверх — когда лед сверху трескается, газ с силой прорывается на поверхность, взрывая участки песка. Это делает марсианские дюны похожими на крем с пирожного.
Картинка сделана благодаря комбинации кадров, снятых в период с 2002 по 2004 год орбитальным аппаратом «Марс Одиссей».
Это один из элементов специальной коллекции картинок, подготовленной к двадцатилетию аппарата. «Марс Одиссей», запущенный в 2001 году, — один из старейших исследователей Марса в истории.
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