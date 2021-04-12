NASA объяснило, почему скрепляет кабели и оборудование на марсоходах пластиковыми стяжками. Это просто и надежно

Кабели и другие элементы марсохода Curiosity, который недавно побывал на одной из гор Красной планеты и выяснил, что вода исчезала с нее несколько раз, закреплены пластиковыми стяжками, похожими на те, что можно купить в хозяйственном магазине. Некоторые пользователи соцсетей решили, что одно из недавних фото аппарата — фейк, поскольку техника такого уровня не может крепиться стяжками.
Однако фото оказалось настоящим. NASA действительно использует стяжки, но не простые, пишет Science Alert.
Издание сравнивает дискуссию о стяжках на марсоходе с байкой об американской и советской космонавтике — якобы США потратили миллионы долларов на изобретение самопишущих ручек для астронавтов, а в СССР им просто дали карандаши.
Отмечается, что подход «чем проще — тем лучше» в космонавтике иногда все же работает, и использование стяжек для закрепления кабелей марсохода — яркий пример. Это может показаться странным, но такой простой способ используют также для трубок и другого оборудования.
Когда новый марсоход Perseverance спустился на Красную планету в феврале, наиболее наблюдательные заметили на свежих фото пластиковые стяжки. Это вызвало большое удивление у любителей новостей NASA, ведь космическое излучение, критические температуры и другие факторы разрушают пластик.
Однако всем, кто удивляется, каким образом пластиковые стяжки пережили космическое путешествие в 560 миллионов километров, а в случае с Curiosity еще почти девять лет жестких марсианских условий и прямого ультрафиолетового излучения, NASA дает простое объяснение.
Стяжки разработаны специально для внеземного использования и изготовлены из вещества фторопласт-40, устойчивого к различным типам излучения, кислот, температур и так далее. В частности, стяжки из этого полимера выдерживают в 2 тысячи раз большую дозу радиации, чем обычный нейлон. Это вещество разработано для использования в экстремальных условиях. Правда, конструкция «космических» стяжек такая же, как у обычных.
Прочность стяжек из фторопласта настолько высока, что они даже пережили алюминиевые колеса Curiosity, на которых еще в 2018 году начали появляться дыры от езды по сухой и каменистой поверхности Марса.
- Марсоход Curiosity сел на Красной планете в 2012 году, и гора Елоида высотой в 5,5 км стала основным объектом его исследований. Ранее кратер в основании горы был озером, которое несколько раз высыхало, превращаясь в пустыню, и восстанавливалось. В прошлом году аппарат сделал уникальное фото, на котором с поверхности Марса видно одновременно Землю и Венеру.
- Марсоход Perseverance передал на Землю данные о климате на Красной планете. Температура в кратере, где он находится, достигает -20 градусов.
- Perseverance сделал фотографию вертолета Ingenuity, который высадил на поверхность планеты для испытаний полетов в атмосфере, отличающейся от земной. На фото увидели странную дугу, которая напоминает радугу. Этот феномен стал темой оживленных дискуссий.
- Марсоход Perseverance — самый продвинутый аппарат из всех, что садились на Красную планету. Им управляет одноядерный процессор PowerPC 750 с тактовой частотой 233MHz — такой же, как у iMac Bondi blue 1998 года, одного из самых известных компьютеров Apple.
- В 1976 ученые NASA обнаружили на Марсе примитивные формы жизни, но проект был закрыт. Зонды Viking на расстоянии 4 тысяч километров друг от друга помещали питательные вещества в образцы грунта с Марса. По мнению ученых, если бы в почве присутствовали формы жизни, они бы потребляли пищу и оставляли газообразные следы своего метаболизма. Радиоактивные мониторы обнаружили именно такие следы в образцах.