NASA объяснило, почему скрепляет кабели и оборудование на марсоходах пластиковыми стяжками. Это просто и надежно

Кабели и другие элементы марсохода Curiosity, который недавно побывал на одной из гор Красной планеты и выяснил, что вода исчезала с нее несколько раз, закреплены пластиковыми стяжками, похожими на те, что можно купить в хозяйственном магазине. Некоторые пользователи соцсетей решили, что одно из недавних фото аппарата — фейк, поскольку техника такого уровня не может крепиться стяжками.

Однако фото оказалось настоящим. NASA действительно использует стяжки, но не простые, пишет Science Alert.

Издание сравнивает дискуссию о стяжках на марсоходе с байкой об американской и советской космонавтике — якобы США потратили миллионы долларов на изобретение самопишущих ручек для астронавтов, а в СССР им просто дали карандаши.

Отмечается, что подход «чем проще — тем лучше» в космонавтике иногда все же работает, и использование стяжек для закрепления кабелей марсохода — яркий пример. Это может показаться странным, но такой простой способ используют также для трубок и другого оборудования.

Когда новый марсоход Perseverance спустился на Красную планету в феврале, наиболее наблюдательные заметили на свежих фото пластиковые стяжки. Это вызвало большое удивление у любителей новостей NASA, ведь космическое излучение, критические температуры и другие факторы разрушают пластик.

Однако всем, кто удивляется, каким образом пластиковые стяжки пережили космическое путешествие в 560 миллионов километров, а в случае с Curiosity еще почти девять лет жестких марсианских условий и прямого ультрафиолетового излучения, NASA дает простое объяснение.

Стяжки разработаны специально для внеземного использования и изготовлены из вещества фторопласт-40, устойчивого к различным типам излучения, кислот, температур и так далее. В частности, стяжки из этого полимера выдерживают в 2 тысячи раз большую дозу радиации, чем обычный нейлон. Это вещество разработано для использования в экстремальных условиях. Правда, конструкция «космических» стяжек такая же, как у обычных.

Прочность стяжек из фторопласта настолько высока, что они даже пережили алюминиевые колеса Curiosity, на которых еще в 2018 году начали появляться дыры от езды по сухой и каменистой поверхности Марса.