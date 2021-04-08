Красная планета могла превратиться из водного мира в бесплодную пустыню несколько раз. Об этом говорят новые данные марсохода Curiosity

Предшественник нового марсохода Perseverance — Curiosity, который исследует Красную планету уже девять лет, до сих пор делает открытия. На марсианской горе Эолида высотой в несколько километров он обнаружил признаки того, что в древние времена планета пережила сильные климатические изменения и оказалась на грани водного мира, богатого реками, и сухого пустынного.
Об этом пишет Business Insider.
Ученые уже давно считают, что 3,5 млрд лет назад Марс потерял свою воду, однако новое открытие Curiosity говорит о том, что реки и озера могли исчезнуть и вернуться несколько раз, прежде чем планета превратилась в пустыню. Об этом свидетельствует последнее исследование.
Марсоход сел на Красной планете в 2012 году, и гора Эолида высотой в 5,5 тыс. Км, у подножия которого он начал работу, стала главным объектом исследований. Каждая геологическая эпоха оставила на горе различные следы — от потоков древней реки, подтеков глины, осевшей на дне озера, пыли и песка.
Вероятно, с последующим ходом исследования Curiosity откроет еще больше тайн истории Марса. Постепенно поднимаясь на гору аппарат осуществляет хронологический тур по истории климата планеты — недавно он добрался до подножия одного из наносов горы высотой в 800 м, которое исследователи считают «очень интересным местом».
В первые два года миссии Curiosity подтвердил, что кратер Гейла, в центре которого расположена гора Эолида, когда-то был озером, заполненный химическими ингредиентами, необходимыми для возникновения жизни. Сейчас Perseverance в тысячах километров от старого марсохода также исследует дно вероятного озера на наличие следов древних микробов.
С тех пор Curiosity обнаружил органические материалы, следы загадочных всплесков метана в атмосфере, а также доказательства того, что небольшие соленые водоемы остались и после высыхания планеты. Прибор марсохода ChemCam обстреливает породы лазером, анализируя высвобожденные газы. Так ученые получают информацию о составе материала марсианского камня.
Таким образом ChemCam обнаружил резкие изменения в основании горы. Древнее озеро оставило у подножия Эолиды залежи полезных ископаемых, и над этим слоем — горизонтальные полосы, которые, вероятно, создал ветер, который «передвигал» песчаные дюны через кратер. Однако выше этих линий есть еще один слой озера.
Эти данные говорят о том, что кратер Гейла превратился из озера в засушливую пустыню, а затем снова стал озером. Ученые считают, что такие резкие колебания климата могли происходить несколько раз, прежде чем вода с поверхности Марса полностью выветрилась.
Пока неясно, как долго могли продолжаться эти «влажные» и «сухие» периоды, однако ученые считают, что по крайней мере с десяток миллионов лет. Понимание климатической истории этой планеты, которая из водному мира, потенциально пригодного для жизни, превратилась в бесплодную пустыню, могло бы направить охотников за следами живых организмов в нужном направлении.
- Марсоход Perseverance передал на Землю данные о климате на Красной планете. Температура в кратере, где он находится, достигает -20 градусов.
- Perseverance сделал фотографию вертолета Ingenuity, который высадил на поверхность планеты для испытаний полетов. На фото увидели странную дугу, которая напоминает радугу — о феномене начали живо спорить, выдвигая различные теории.
- В 1976 году ученые NASA обнаружили на Марсе примитивные формы жизни, но проект был закрыт. Зонды Viking в 4 тыс. километров друг от друга помещали питательные вещества в образцы грунта с Марса. По мнению ученых, если бы в почве присутствовали формы жизни, они бы потребляли пищу и оставляли бы газообразные следы своего метаболизма, которые затем показали бы радиоактивные мониторы. Именно такие следы были обнаружены в опытных образцах с помощью теста.