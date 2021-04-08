Красная планета могла превратиться из водного мира в бесплодную пустыню несколько раз. Об этом говорят новые данные марсохода Curiosity

Предшественник нового марсохода Perseverance — Curiosity, который исследует Красную планету уже девять лет, до сих пор делает открытия. На марсианской горе Эолида высотой в несколько километров он обнаружил признаки того, что в древние времена планета пережила сильные климатические изменения и оказалась на грани водного мира, богатого реками, и сухого пустынного.

Об этом пишет Business Insider.

Ученые уже давно считают, что 3,5 млрд лет назад Марс потерял свою воду, однако новое открытие Curiosity говорит о том, что реки и озера могли исчезнуть и вернуться несколько раз, прежде чем планета превратилась в пустыню. Об этом свидетельствует последнее исследование.

NASA / JPL-Caltech

Марсоход сел на Красной планете в 2012 году, и гора Эолида высотой в 5,5 тыс. Км, у подножия которого он начал работу, стала главным объектом исследований. Каждая геологическая эпоха оставила на горе различные следы — от потоков древней реки, подтеков глины, осевшей на дне озера, пыли и песка.

Вероятно, с последующим ходом исследования Curiosity откроет еще больше тайн истории Марса. Постепенно поднимаясь на гору аппарат осуществляет хронологический тур по истории климата планеты — недавно он добрался до подножия одного из наносов горы высотой в 800 м, которое исследователи считают «очень интересным местом».

В первые два года миссии Curiosity подтвердил, что кратер Гейла, в центре которого расположена гора Эолида, когда-то был озером, заполненный химическими ингредиентами, необходимыми для возникновения жизни. Сейчас Perseverance в тысячах километров от старого марсохода также исследует дно вероятного озера на наличие следов древних микробов.