Червона планета могла перетворитися з водного світу на безплідну пустелю кілька разів. Про це свідчать нові дані марсоходу Curiosity

Попередник нового марсоходу Perseverance, Curiosity, який досліджує Червону планету вже девʼять років, досі робить відкриття. На марсіанській горі Еоліда заввишки кілька кілометрів він виявив ознаки того, що в прадавні часи планета пережила сильні кліматичні зміни й опинилась на межі водного світу, багатого ріками, і сухого пустельного.

Про це пише Business Insider.

Науковці вже давно вважають, що 3,5 мільярда років тому Марс втратив свою воду, однак нове відкриття Curiosity свідчить про те, що ріки й озера могли зникнути та зʼявитися знов кілька разів, перш ніж планета перетворилася на пустелю. Про це свідчить останнє дослідження.

NASA / JPL-Caltech

Марсохід сів на Червоній планеті у 2012 році, і гора Еоліда, біля якої він розпочав роботу, стала головним об’єктом досліджень. Кожна геологічна епоха залишила на горі різні сліди: русло прадавньої ріки, глину, що осіла на дні озера, пил і пісок.

Імовірно, у майбутньому Curiosity відкриє ще більше таємниць історії Марсу. Поступово піднімаючись на гору, апарат здійснює хронологічний тур по історії клімату планети. Нещодавно він дістався підніжжя одного з наносів гори заввишки у 800 м, яке дослідники вважають «дуже цікавим місцем».

У перші два роки місії Curiosity підтвердив, що кратер Гейла, посередині якого розташована гора Еоліда, колись був озером, заповнений хімічними інгредієнтами, необхідними для виникнення життя. Наразі Perseverance перебуває за тисячі кілометрів від старого марсоходу, теж досліджує дно ймовірного озера на наявність слідів давніх мікробів.