В Україні впроваджують реабілітацію для пацієнтів після коронавірусу: людей відправлятимуть у санаторії

«В Україні запроваджують сучасну систему надання якісної реабілітаційної допомоги безпосередньо в закладах охорони здоров’я — із самого початку захворювання або травми із залученням повного складу фахівців з реабілітації», — розповіла вона.

Про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак на брифінгу 12 квітня.

В Україні створюють систему реабілітації пацієнтів, які перехворіли на коронавірус .

За словами Микичак, робоча група МОЗ за участю національних експертів, представників Національної академії медичних наук, медичних університетів і закладів, а також фахівців фізичної та реабілітаційної медицини, напрацювала рекомендації щодо ведення пацієнтів із коронавірусом.

Зокрема, були розроблені стандарти медичної допомоги, які надіслали в регіональні департаменти охорони здоров’я для обговорення. Найближчим часом їх мають затвердити в підрозділах і відомствах.

До того ж МОЗ запропонував Національній службі здоровʼя запровадити новий пакет медпослуг.