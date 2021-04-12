В Украине внедряют реабилитацию пациентов после коронавируса: людей будут отправлять в санатории

«В Украине вводят современную систему предоставления качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения — с самого начала заболевания или травмы с привлечением полного состава специалистов по реабилитации», — рассказала она.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге 12 апреля.

По словам Микичак, сейчас рабочая группа Минздрава с участием национальных экспертов, представителей Национальной академии медицинских наук, медицинских университетов и организаций, а также специалистов физической и реабилитационной медицины, наработала рекомендации по ведению пациентов с коронавирусом.

В частности, разработаны стандарты медицинской помощи, которые направили в региональные департаменты здравоохранения для обсуждения. В ближайшее время их должны утвердить в подразделениях и ведомствах.

Также Минздрав предложил Национальной службе здоровья ввести новый пакет медуслуг.