В Украине внедряют реабилитацию пациентов после коронавируса: людей будут отправлять в санатории

В Украине создают систему реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом.
Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге 12 апреля.
«В Украине вводят современную систему предоставления качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения — с самого начала заболевания или травмы с привлечением полного состава специалистов по реабилитации», — рассказала она.
По словам Микичак, сейчас рабочая группа Минздрава с участием национальных экспертов, представителей Национальной академии медицинских наук, медицинских университетов и организаций, а также специалистов физической и реабилитационной медицины, наработала рекомендации по ведению пациентов с коронавирусом.
В частности, разработаны стандарты медицинской помощи, которые направили в региональные департаменты здравоохранения для обсуждения. В ближайшее время их должны утвердить в подразделениях и ведомствах.
Также Минздрав предложил Национальной службе здоровья ввести новый пакет медуслуг.
Сейчас Минздрав поручил руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской госадминистраций обеспечить лиц, перенесших среднюю и тяжелую форму COVID-19, услугами по реабилитации.
«Для этого необходимо определить и утвердить сеть учреждений здравоохранения, в том числе санаторно-курортных учреждений местного подчинения, и обеспечить таким пациентам доступ к специализированной помощи. Благодаря имеющейся сети лечебных учреждений и учитывая зарубежный опыт, пациенты по направлению семейного врача могут получать определенный объем постковидной реабилитации в Украине», — пояснила Микичак, отметив, что 6 апреля Минздрав издал приказ о приеме профильных пациентов в специализированных санаториях министерства.
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