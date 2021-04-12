Принц Гаррі прилетів до Лондону на похорони Філіпа. Це його перший візит після скандалу через інтервʼю

Принц Гаррі повернувся до Великої Британії зі США напередодні похорону свого діда, принца Філіпа.

За даними газети Sun, герцога Сассекського помітили в лондонському аеропорту «Хітроу», коли він виходив з літака British Airways, що прилетів з Лос-Анджелеса.

Гаррі зупинився в котеджі Ноттінгем Кенсингтонського палацу, де раніше жив зі своєю дружиною Меган Маркл.

Як пише BBC, офіційні джерела відмовилися коментувати поїздку Гаррі, але представник Букінгемського палацу заявив на вихідних, що принц «планує бути присутнім» на похоронах свого діда у Віндзорі 17 квітня.

Це перший візит Гаррі додому після скандалу через інтервʼю американській ведучій Опрі Вінфрі. Дружина Гаррі тоді розповіла про расизм у королівській родині та думки про самогубство.