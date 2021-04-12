Принц Гарри прилетел в Лондон на похороны Филиппа. Это его первый визит после скандала из-за интервью

Принц Гарри вернулся в Великобританию из США накануне похорон своего деда, принца Филиппа.

По данным газеты Sun, герцога Сассекского заметили в лондонском аэропорту «Хитроу», когда он выходил из самолета British Airways, прилетевшего из Лос-Анджелеса.

Гарри остановился в коттедже Ноттингем Кенсингтонского дворца, где ранее жил со своей женой Меган Маркл.

Как пишет BBC, официальные источники отказались комментировать поездку Гарри, но представитель Букингемского дворца заявил на выходных, что принц «планирует присутствовать» на похоронах своего деда в Виндзоре 17 апреля.

Это первый визит Гарри домой после скандала из-за интервью американской ведущей Опре Уинфри. Жена Гарри тогда рассказала о расизме в королевской семье и мыслях о самоубийстве.