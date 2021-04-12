Разумков анонсував два позачергові засідання Ради. Під час перерви зал парламенту кварцюватимуть

Народні депутати зібрали підписи для проведення двох позачергових засідань Верховної Ради найближчим часом.
Про це заявив на засіданні погоджувальної ради керівництва парламенту та голів фракцій 12 квітня спікер ВР Дмитро Разумков.
«Є декілька звернень різних фракцій і груп — до Апарату надійшло два екземпляри підписних листів. Я думаю, що, можливо, навіть завтра відбудуться два позачергові засідання», — повідомив голова Ради.
Водночас він уточнив, що ініціаторами проведення одного з засідань була група «За майбутнє», іншого — «Слуга народу».
Як розповіли у «Слузі народу», нардепи зібрали 153 підписи за проведення позачергового засідання.
«Була нарада з представниками депутатських фракцій та груп, і якщо ми будемо продовжувати працювати у пленарному режимі, нам треба буде проводити кварцювання. Тому перерву з 12-ї ми трохи збільшимо — до першої години. Для кварцювання потрібна одна година», — додав Разумков.
Він зазначив, що згідно з планом на пленарних засіданнях цього тижня будуть розглядатися зміни до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та скасування держрегулювання у сфері земельних відносин.
За словами спікера ВР, у разі якщо будуть позачергові засідання, депутати також матимуть годину перерви, поки зал кварцюватимуть.
До того ж Разумков закликав нардепів суворо дотримуватися карантину і носити захисні маски.
«Дотримання законів починається з себе. Паралельно хотів би звернутися до всіх керівників фракцій і груп: ви несете відповідальність і за своїх колег по фракції, і за Апарат, і за секретаріати, і за всіх тих, хто сьогодні допомагає нам як народним депутатам виконувати свої функції. Тому підходьте до цих питань виважено», — заявив він і попросив Комітет з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування пояснити, як, згідно з нормативно-правовими актами, можна організувати пленарну роботу Ради в умовах посиленого карантину.
Також Разумков прокоментував інформацію про те, що Мінцифри планує розробити додаток для проведення засідань Верховної Ради в онлайн-режимі.
«Насамперед треба виходити з того законодавства, яке є. Якщо парламент ухвалить відповідні зміни, ми обов’язково звернемося до профільного міністерства щодо пропозиції про розробку відповідного додатку», — сказав він.
Разумков наголосив, що поки варто доопрацювати додатки, що вже існують, і порадив насамперед поліпшити життя громадян в економічному, соціальному та медичному плані.
«Виглядає трохи дивно, коли сьогодні всі вимушені із серйозними проблемами, особливо в Києві, діставатися до роботи, а ми як влада будемо для себе додатки розробляти, щоби зробити своє життя більш зручним та працювати з дому на дивані», — резюмував спікер ВР.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. 9 квітня Міністерство охорони здоровʼя всьоме від початку пандемії затвердило зміни у протокол лікування коронавірусу.
- Рекордну кількість смертей від коронавірусу в Україні зафіксували 6 квітня — тоді помер 481 хворий, а найбільшу кількість нових випадків виявили 2 квітня — 20 341. Темпи вакцинації при цьому низькі.