Разумков анонсував два позачергові засідання Ради. Під час перерви зал парламенту кварцюватимуть

Народні депутати зібрали підписи для проведення двох позачергових засідань Верховної Ради найближчим часом.

Про це заявив на засіданні погоджувальної ради керівництва парламенту та голів фракцій 12 квітня спікер ВР Дмитро Разумков.

«Є декілька звернень різних фракцій і груп — до Апарату надійшло два екземпляри підписних листів. Я думаю, що, можливо, навіть завтра відбудуться два позачергові засідання», — повідомив голова Ради.

Водночас він уточнив, що ініціаторами проведення одного з засідань була група «За майбутнє», іншого — «Слуга народу».

Як розповіли у «Слузі народу», нардепи зібрали 153 підписи за проведення позачергового засідання.

«Була нарада з представниками депутатських фракцій та груп, і якщо ми будемо продовжувати працювати у пленарному режимі, нам треба буде проводити кварцювання. Тому перерву з 12-ї ми трохи збільшимо — до першої години. Для кварцювання потрібна одна година», — додав Разумков.

Він зазначив, що згідно з планом на пленарних засіданнях цього тижня будуть розглядатися зміни до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та скасування держрегулювання у сфері земельних відносин.