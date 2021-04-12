Разумков анонсировал два внеочередных заседания Рады. Во время перерыва зал парламента будут кварцевать

Народные депутаты собрали подписи для проведения двух внеочередных заседаний Верховной Рады в ближайшее время.

Об этом заявил на заседании согласительного совета руководства парламента и глав фракций 12 апреля спикер ВР Дмитрий Разумков.

«Есть несколько обращений различных фракций и групп — в Аппарат поступило два экземпляра подписных листов. Я думаю, возможно, даже завтра состоятся два внеочередных заседания», — сообщил глава Рады.

В то же время он уточнил, что инициаторами проведения одного из заседаний была группа «За майбутнє», другого — «Слуга народа».

Как рассказали в «Слуге народа», нардепы собрали 153 подписи за проведение внеочередного заседания.

«Было совещание с представителями депутатских фракций и групп, и если мы будем продолжать работать в пленарном режиме, нам надо будет проводить кварцевание. Поэтому перерыв с 12-ти мы немного увеличим — до часа дня. Для кварцевания нужен один час», — добавил Разумков.

Он отметил, что согласно плану на пленарных заседаниях на этой неделе будут рассматриваться изменения в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и отмены госрегулирования в сфере земельных отношений.