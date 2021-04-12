Разумков анонсировал два внеочередных заседания Рады. Во время перерыва зал парламента будут кварцевать

Народные депутаты собрали подписи для проведения двух внеочередных заседаний Верховной Рады в ближайшее время.
Об этом заявил на заседании согласительного совета руководства парламента и глав фракций 12 апреля спикер ВР Дмитрий Разумков.
«Есть несколько обращений различных фракций и групп — в Аппарат поступило два экземпляра подписных листов. Я думаю, возможно, даже завтра состоятся два внеочередных заседания», — сообщил глава Рады.
В то же время он уточнил, что инициаторами проведения одного из заседаний была группа «За майбутнє», другого — «Слуга народа».
Как рассказали в «Слуге народа», нардепы собрали 153 подписи за проведение внеочередного заседания.
«Было совещание с представителями депутатских фракций и групп, и если мы будем продолжать работать в пленарном режиме, нам надо будет проводить кварцевание. Поэтому перерыв с 12-ти мы немного увеличим — до часа дня. Для кварцевания нужен один час», — добавил Разумков.
Он отметил, что согласно плану на пленарных заседаниях на этой неделе будут рассматриваться изменения в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и отмены госрегулирования в сфере земельных отношений.
По словам спикера ВР, в случае внеочередных заседаний у депутатов тоже будет час перерыва, пока зал будут кварцевать.
К тому же Разумков призвал нардепов строго соблюдать карантин и носить защитные маски.
«Соблюдение законов начинается с себя. Параллельно хотел бы обратиться ко всем руководителям фракций и групп: вы несете ответственность и за своих коллег по фракции, и за Аппарат, и за секретариаты, и всех тех, кто сегодня помогает нам как народным депутатам выполнять свои функции. Поэтому подходите к этим вопросам взвешенно», — заявил он и попросил Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования объяснить, как, согласно нормативно-правовыми актами, можно организовать пленарную работу Рады в условиях усиленного карантина.
Кроме этого, Разумков прокомментировал информацию о том, что Минцифры планирует разработать приложение для проведения заседаний Верховной Рады в онлайн-режиме.
«Прежде всего надо исходить из действующего законодательства. Если парламент примет соответствующие изменения, мы обязательно обратимся в профильное министерство по поводу разработки соответствующего приложения», — сказал он.
Разумков отметил, что пока стоит доработать существующие приложения, и посоветовал сначала улучшить жизнь граждан в экономическом, социальном и медицинском плане.
«Выглядит немного странно, когда сегодня все вынуждены с серьезными проблемами, особенно в Киеве, добираться до работы, а мы как власть будем для себя приложения разрабатывать, чтобы сделать свою жизнь более удобной и работать из дома на диване», — резюмировал спикер ВР.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. 9 апреля Министерство здравоохранения седьмой раз с начала пандемии утвердило изменения в протокол лечения коронавируса.
- Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341. Темпы вакцинации при этом низкие.