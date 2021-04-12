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Разумков анонсировал два внеочередных заседания Рады. Во время перерыва зал парламента будут кварцевать

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Разумков анонсировал два внеочередных заседания Рады. Во время перерыва зал парламента будут кварцевать

Александр Кузьмин / «Бабель»

Народные депутаты собрали подписи для проведения двух внеочередных заседаний Верховной Рады в ближайшее время.

Об этом заявил на заседании согласительного совета руководства парламента и глав фракций 12 апреля спикер ВР Дмитрий Разумков.

«Есть несколько обращений различных фракций и групп — в Аппарат поступило два экземпляра подписных листов. Я думаю, возможно, даже завтра состоятся два внеочередных заседания», — сообщил глава Рады.

В то же время он уточнил, что инициаторами проведения одного из заседаний была группа «За майбутнє», другого — «Слуга народа».

Как рассказали в «Слуге народа», нардепы собрали 153 подписи за проведение внеочередного заседания.

«Было совещание с представителями депутатских фракций и групп, и если мы будем продолжать работать в пленарном режиме, нам надо будет проводить кварцевание. Поэтому перерыв с 12-ти мы немного увеличим — до часа дня. Для кварцевания нужен один час», — добавил Разумков.

Он отметил, что согласно плану на пленарных заседаниях на этой неделе будут рассматриваться изменения в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и отмены госрегулирования в сфере земельных отношений.

По словам спикера ВР, в случае внеочередных заседаний у депутатов тоже будет час перерыва, пока зал будут кварцевать.

К тому же Разумков призвал нардепов строго соблюдать карантин и носить защитные маски.

«Соблюдение законов начинается с себя. Параллельно хотел бы обратиться ко всем руководителям фракций и групп: вы несете ответственность и за своих коллег по фракции, и за Аппарат, и за секретариаты, и всех тех, кто сегодня помогает нам как народным депутатам выполнять свои функции. Поэтому подходите к этим вопросам взвешенно», — заявил он и попросил Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования объяснить, как, согласно нормативно-правовыми актами, можно организовать пленарную работу Рады в условиях усиленного карантина.

Кроме этого, Разумков прокомментировал информацию о том, что Минцифры планирует разработать приложение для проведения заседаний Верховной Рады в онлайн-режиме.

«Прежде всего надо исходить из действующего законодательства. Если парламент примет соответствующие изменения, мы обязательно обратимся в профильное министерство по поводу разработки соответствующего приложения», — сказал он.

Разумков отметил, что пока стоит доработать существующие приложения, и посоветовал сначала улучшить жизнь граждан в экономическом, социальном и медицинском плане.

«Выглядит немного странно, когда сегодня все вынуждены с серьезными проблемами, особенно в Киеве, добираться до работы, а мы как власть будем для себя приложения разрабатывать, чтобы сделать свою жизнь более удобной и работать из дома на диване», — резюмировал спикер ВР.