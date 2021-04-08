Рада после карантина проведет два внеочередных заседания. В повестке — проект Зеленского о наказании за ложь в декларациях

Верховная Рада на следующей неделе возобновит пленарные заседания и планирует провести еще два внеочередных (13 и 15 апреля).

Об этом сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в Facebook, обнародовав перечень законопроектов, которые планируют вынести на рассмотрение.

Среди них — проект президента Владимира Зеленского (№ 4651) о наказании за ложь в декларациях. В документе предлагается увеличить штрафы (в среднем на 8,5—17 тысяч гривен), а также применить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

По словам Кравчук, президент настаивает на том, чтобы за существенную ложь в декларациях более чем на 2 тысячи прожиточных минимумов (примерно 4,5 миллиона гривен) предусмотрели наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет и права занимать должности до трех лет (для высокопоставленных должностных лиц).

Также на рассмотрение депутатов планируется вынести законопроекты о конституционной процедуре (№ 4533) и о внесении изменений по совершенствованию процедур оборонного планирования (№ 4210). По последнему в документе говорится о совершенствовании процедур с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза.

Кроме того, в Раде планируют рассмотреть три проекта, касающиеся «валютных заемщиков».

Напомним, в марте нардепы изменили календарный план и отменили все пленарные заседания до конца локдауна в Киеве (9 апреля, именно такой была первая дата завершения усиленного карантина).