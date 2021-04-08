Рада після карантину проведе два позачергові засідання. У повістці — проєкт Зеленського про покарання за брехню у деклараціях

Верховна Рада наступного тижня відновить пленарні засідання та планує провести ще два позачергових (13 і 15 квітня).

Про це повідомила заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Facebook, оприлюднивши перелік законопроєктів, які планують винести на розгляд.

Серед них — проєкт президента Володимира Зеленського (№ 4651) про покарання за брехню у деклараціях. У документі пропонується збільшити штрафи (у середньому на 8,5—17 тисяч гривень), а також застосувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном до двох років.

За словами Кравчук, президент наполягає на тому, щоб за суттєву брехню у деклараціях на понад 2 тисячі прожиткових мінімумів (приблизно 4,5 мільйона гривень) передбачили покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 2 років і права обіймати посади до трьох років (для високопосадовців).

Також на розгляд депутатів планують винести законопроєкти про конституційну процедуру (№ 4533) та про внесення змін щодо удосконалення процедур оборонного планування (№ 4210). Щодо останнього, то у документі йдеться про удосконалення процедур з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і держав-членів Європейського Союзу.

Крім того, у Раді планують розглянути три проєкти, які стосуються «валютних позичальників».

Нагадаємо, у березні нардепи змінили календарний план і скасували всі пленарні засідання до кінця локдауну у Києві (9 квітня, саме такою була перша дата завершення посиленого карантину).