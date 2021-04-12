Речниця президента Мендель: Зеленський попросив про розмову з Путіним, але поки не отримав відповіді

Президент України Володимир Зеленський запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення ескалації конфлікту на сході України, але поки не отримав відповіді.
Про це агентству Reuters повідомила його прессекретарка Юлія Мендель.
За її словами, Росія зосередила понад 40 тисяч військовослужбовців на східному кордоні України і понад 40 тисяч військовослужбовців — у Криму.
«Офіс президента, звичайно, зробив запит на розмову з Володимиром Путіним. Ми поки не отримали відповіді та дуже сподіваємося, що це не відмова від діалогу», — сказала вона.
Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков на щоденному брифінгу заявив, що за останні дні не було запитів від Зеленського про переговори з Путіним.
Мендель додала, що Зеленський вирушить у Париж для переговорів з приводу того, що Росія нарощує війська, і ескалації конфлікту на Донбасі. Раніше цю інформацію підтверджував і посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Він розповідав, що зустріч буде із президентом Макроном віч-на-віч.
В Офісі президента теж повідомили про плани організувати тристоронню розмову лідерів «нормандського формату» — Володимира Зеленського, Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Наразі узгоджують графіки кожної зі сторін перемовин. Водночас в ОП зазначили, що Україна ще раніше ініціювала перемовини «нормандської четвірки» у повному складі, але Росія відмовилася.
- Наприкінці березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- За даними української розвідки, Росія планує провокації, щоб викликати у відповідь вогонь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.