Речниця президента Мендель: Зеленський попросив про розмову з Путіним, але поки не отримав відповіді

Президент України Володимир Зеленський запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення ескалації конфлікту на сході України, але поки не отримав відповіді.

Про це агентству Reuters повідомила його прессекретарка Юлія Мендель.

За її словами, Росія зосередила понад 40 тисяч військовослужбовців на східному кордоні України і понад 40 тисяч військовослужбовців — у Криму.