Пресс-секретарь президента Мендель: Зеленский попросил о разговоре с Путиным, но пока не получил ответа

Президент Украины Владимир Зеленский сделал запрос на переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения эскалации конфликта на востоке Украины, но пока не получил ответа.
Об этом агентству Reuters сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.
По ее словам, Россия сосредоточила более 40 тысяч военнослужащих на восточной границе Украины и более 40 тысяч военнослужащих — в Крыму.
«Офис президента, конечно, делал запрос на разговор с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответ и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — сказала она.
В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на ежедневном брифинге заявил, что за последние дни не было запросов от Зеленского о переговорах с Путиным.
Мендель добавила, что Зеленский отправится в Париж для переговоров по поводу того, что Россия наращивает войска, и эскалации конфликта на Донбассе. Ранее эту информацию подтверждал и посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Он рассказывал, что встреча будет с президентом Макроном один на один.
В Офисе президента также сообщили о планах организовать трехсторонний разговор лидеров «нормандского формата» — Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Сейчас согласовывают графики каждой из сторон переговоров. В ОП отметили, что Украина еще раньше инициировала переговоры «нормандской четверки» в полном составе, однако Россия отказалась.
- В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает возле границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать огонь украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.