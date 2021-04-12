Пресс-секретарь президента Мендель: Зеленский попросил о разговоре с Путиным, но пока не получил ответа

Президент Украины Владимир Зеленский сделал запрос на переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения эскалации конфликта на востоке Украины, но пока не получил ответа.

Об этом агентству Reuters сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

По ее словам, Россия сосредоточила более 40 тысяч военнослужащих на восточной границе Украины и более 40 тысяч военнослужащих — в Крыму.