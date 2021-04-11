США и Великобритания требуют от России ослабить напряжение на границе с Украиной. В МИД отреагировали на поддержку

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен потребовали от России «ослабить напряжение» на границе с Украиной.
Рааб заявил, что Британия и США решительно против кампании по дестабилизации Украины. «Россия должна немедленно ослабить напряжение и выполнить международные обязательства, которые она имеет в рамках ОБСЕ. Наша поддержка суверенитета Украины — непоколебима», — написал он в Twitter.
Блинкен заявил, что страны поддержат Украину в случае провокаций со стороны РФ.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров.
По его словам, министр Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств Британии, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Германии, США, Франции и другими.
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