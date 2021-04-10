У МОЗ повідомили, що китайську вакцину CoronaVac почнуть використовувати 13 квітня. Її отримають маломобільні групи населення

Також у середині квітня Україна очікує на поставку 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Нею вакцинуватимуть громадян у будинках для людей похилого віку (йдеться про мешканців і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації, а також працівників Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.

В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що питання введення в Україні більш жорстких карантинних обмежень, надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається.

Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого було отримано першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікують на поставку 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.