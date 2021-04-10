В Минздраве сообщили, что китайскую вакцину CoronaVac начнут использовать 13 апреля. Ее получат маломобильные группы населения

Также в середине апреля Украина ожидает поставку 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Ею будут вакцинировать граждан в домах престарелых (речь идет о жителях и сотрудниках этих учреждений), которые подпадают под первый этап вакцинации, а также сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы, подпадающих под третий этап вакцинации.

В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вопрос введения в Украине более жестких карантинных ограничений, чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.

Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля было получено первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на 10 млн доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 млн доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.