В Минздраве сообщили, что китайскую вакцину CoronaVac начнут использовать 13 апреля. Ее получат маломобильные группы населения

Главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что вакцинировать украинцев китайской вакциной CoronaVac планируют с 13 апреля.
Об этом он рассказал на встрече с журналистами, пишет «Украинская правда».
По его словам, 12 апреля вакцину развезут в регионы, а уже 13 апреля планируют начать процесс вакцинации препаратом CoronaVac.
Китайскую вакцину распределят между такими категориями людей:
- с инвалидностью и теми, кто за ними ухаживает;
- теми, которые будут работать на ВНО-2021;
- олимпийцами и паралимпийцами, которые будут представлять Украину на играх 2021 года;
- полицейскими.
Вторую дозу CoronaVac планируют вводить через 28 дней после первой.
Также в середине апреля Украина ожидает поставку 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Ею будут вакцинировать граждан в домах престарелых (речь идет о жителях и сотрудниках этих учреждений), которые подпадают под первый этап вакцинации, а также сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы, подпадающих под третий этап вакцинации.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вопрос введения в Украине более жестких карантинных ограничений, чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля было получено первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на 10 млн доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 млн доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.