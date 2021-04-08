«Не хватает вакцин»: в Офисе президента назвали причины медленного темпа вакцинации от коронавируса

Об этом он рассказал в интервью « Радио НВ ».

Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине так медленно идет вакцинация населения от коронавируса , потому что вакцин пока не хватает.

Тимошенко признал, что темпы вакцинации населения от коронавируса пока медленные. Поэтому президент Владимир Зеленский тоже решил взять этот процесс под контроль.

«Дальше так не будет. Темпы сейчас обусловлены тем, что недостаточно вакцин прибыло в Украину. В апреле мы ожидаем несколько поставок от различных компаний. Это будет и китайская вакцина (еще одна партия приедет), и AstraZeneca, и по COVAX-программе будет несколько вакцин», — отметил он.

Тимошенко уверяет, что в Украине уже выстроена система, которая может делать ежедневно в десятки раз больше прививок, чем сейчас.