«Не хватает вакцин»: в Офисе президента назвали причины медленного темпа вакцинации от коронавируса

Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине так медленно идет вакцинация населения от коронавируса, потому что вакцин пока не хватает.
Об этом он рассказал в интервью «Радио НВ».
Тимошенко признал, что темпы вакцинации населения от коронавируса пока медленные. Поэтому президент Владимир Зеленский тоже решил взять этот процесс под контроль.
«Дальше так не будет. Темпы сейчас обусловлены тем, что недостаточно вакцин прибыло в Украину. В апреле мы ожидаем несколько поставок от различных компаний. Это будет и китайская вакцина (еще одна партия приедет), и AstraZeneca, и по COVAX-программе будет несколько вакцин», — отметил он.
Тимошенко уверяет, что в Украине уже выстроена система, которая может делать ежедневно в десятки раз больше прививок, чем сейчас.
- Президент Владимир Зеленский 4 апреля подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности о Национальном плане вакцинации от коронавируса. Конечная цель — охватить прививками большинство взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 млн доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается и поставка 8 млн доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.