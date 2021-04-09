У Львові з наступного тижня почнуть вакцинувати освітян і комунальників

У Львові з 12 квітня почнуть вакцинувати від коронавірусу освітян, водіїв, контролерів і працівників транспортних підприємств, теплоенерго та інших стратегічних комунальних підприємств.
Про це мер міста Андрій Садовий повідомив у Facebook.
Зараз у місті працює 19 бригад, які проводять вакцинацію. Наступного тижня додатково залучать ще пʼять. Мер зазначив, що вакцинування не є примусовим.
Нагадаємо, що посилений карантин у Львові продовжили до 19 квітня, а Львівська область перебуває у «червоній» карантинній зоні.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що питання введення в Україні більш жорстких карантинних обмежень, надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається.
- Рекордну кількість смертей від коронавірусу в Україні зафіксували 6 квітня — тоді помер 481 хворий, а найбільшу кількість нових випадків виявили 2 квітня — 20 341.
- Міністр Степанов прогнозував повне подолання пандемії коронавірусу в Україні до кінця року, але потрібно переконати 70% дорослого населення зробити щеплення. За його словами, за місяць треба зробити близько 6 мільйонів щеплень, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних. Аби це реалізувати, він попросив в уряду ще 6,5 мільярда гривень.