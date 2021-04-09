Во Львове со следующей недели начнут вакцинировать педагогов и коммунальщиков

Во Львове с 12 апреля начнут вакцинировать от коронавируса педагогов, водителей, контролеров и работников транспортных предприятий, теплоэнерго и других стратегических коммунальных предприятий.

Об этом мэр города Андрей Садовый сообщил в Facebook.

Сейчас в городе работает 19 бригад, которые проводят вакцинацию. На следующей неделе дополнительно привлекут еще пять. Мэр отметил, что вакцинация не является принудительной.

Напомним, что усиленный карантин во Львове продолжили до 19 апреля, а Львовская область находится в «красной» карантинной зоне.