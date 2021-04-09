Во Львове со следующей недели начнут вакцинировать педагогов и коммунальщиков

Во Львове с 12 апреля начнут вакцинировать от коронавируса педагогов, водителей, контролеров и работников транспортных предприятий, теплоэнерго и других стратегических коммунальных предприятий.
Об этом мэр города Андрей Садовый сообщил в Facebook.
Сейчас в городе работает 19 бригад, которые проводят вакцинацию. На следующей неделе дополнительно привлекут еще пять. Мэр отметил, что вакцинация не является принудительной.
Напомним, что усиленный карантин во Львове продолжили до 19 апреля, а Львовская область находится в «красной» карантинной зоне.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вопрос введения в Украине более жестких карантинных ограничений, чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.
- Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 человек, а наибольшее количество новых случаев зафиксировали 2 апреля — 20 341.
- Министр Степанов прогнозировал полное преодоление пандемии коронавируса в Украине до конца года, но нужно убедить 70% взрослого населения вакцинироваться. По его словам, за месяц надо сделать около 6 миллионов прививок, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных. Чтобы это реализовать, он попросил у правительства еще 6,5 миллиарда гривен.