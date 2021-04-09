«Батьківщина» вже почала готувати референдум: винесе пʼять запитань

Партія «Батьківщина» заявила про початок організації проведення всеукраїнських референдумів з пʼяти питань, зокрема щодо землі, марихуани та грального бізнесу.
Про це на брифінгу повідомила лідерка політсили Юлія Тимошенко.
«Ми починаємо організацію проведення референдумів з пʼяти питань. Перше питання найважливіше — чи згоден український народ продати сільськогосподарську землю», — сказала Тимошенко.
За її словами інші чотири запитання, які хочуть поставити українцям, звучатимуть так:
- Чи погоджують, щоб була продана вся стратегічна власність України?
- Чи підтримують, щоб газ, який видобуває держкомпанія «Укргазвидобування», постачався за ціною із 30-відсотковою рентабельністю?
- Чи підтримують легалізацію грального бізнесу?
- Чи підтримують легалізацію марихуани?
Водночас Тимошенко нагадала, що її політсила не голосувала в Раді за ухвалення закону про референдум.
Напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про референдум. Зазначимо, закон передбачає чотири основні позиції, які можуть винести на референдум: внесення змін до Конституції, зокрема щодо виборів і референдуму; питання загальнодержавного значення; питання втрати чинності законів чи їхніх положень; питання зміни території України.
- 18 червня 2020 року Верховна Рада в першому читанні підтримала президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум. А 21 липня Венеціанська комісія ухвалила «терміновий спільний висновок» щодо законопроєкту, зазначивши, що він є значним кроком уперед.
- Верховна Рада ухвалила закон про референдум 26 січня. Рішення підтримали 255 народних депутатів.
- Ідею запровадити в Україні народовладдя Зеленський озвучував ще під час своєї передвиборчої кампанії. Він наголошував, що необхідно створити законодавче поле для впливу українців на владу. В одному з інтерв’ю під час кампанії він зазначив, що питання вступу України до НАТО потрібно винести на всеукраїнський референдум.