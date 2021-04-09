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«Батьківщина» вже почала готувати референдум: винесе пʼять запитань

Автор:
Вікторія Мартинюк
Дата:
«Батьківщина» вже почала готувати референдум: винесе пʼять запитань

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Партія «Батьківщина» заявила про початок організації проведення всеукраїнських референдумів з пʼяти питань, зокрема щодо землі, марихуани та грального бізнесу.

Про це на брифінгу повідомила лідерка політсили Юлія Тимошенко.

«Ми починаємо організацію проведення референдумів з пʼяти питань. Перше питання найважливіше — чи згоден український народ продати сільськогосподарську землю», — сказала Тимошенко.

За її словами інші чотири запитання, які хочуть поставити українцям, звучатимуть так:

  • Чи погоджують, щоб була продана вся стратегічна власність України?
  • Чи підтримують, щоб газ, який видобуває держкомпанія «Укргазвидобування», постачався за ціною із 30-відсотковою рентабельністю?
  • Чи підтримують легалізацію грального бізнесу?
  • Чи підтримують легалізацію марихуани?

Водночас Тимошенко нагадала, що її політсила не голосувала в Раді за ухвалення закону про референдум.

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про референдум. Зазначимо, закон передбачає чотири основні позиції, які можуть винести на референдум: внесення змін до Конституції, зокрема щодо виборів і референдуму; питання загальнодержавного значення; питання втрати чинності законів чи їхніх положень; питання зміни території України.

  • 18 червня 2020 року Верховна Рада в першому читанні підтримала президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум. А 21 липня Венеціанська комісія ухвалила «терміновий спільний висновок» щодо законопроєкту, зазначивши, що він є значним кроком уперед.
  • Верховна Рада ухвалила закон про референдум 26 січня. Рішення підтримали 255 народних депутатів.
  • Ідею запровадити в Україні народовладдя Зеленський озвучував ще під час своєї передвиборчої кампанії. Він наголошував, що необхідно створити законодавче поле для впливу українців на владу. В одному з інтерв’ю під час кампанії він зазначив, що питання вступу України до НАТО потрібно винести на всеукраїнський референдум.