Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про референдум.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Зазначимо, закон передбачає чотири основні позиції, які можуть винести на референдум:
- внесення змін до Конституції, зокрема щодо виборів і референдуму;
- питання загальнодержавного значення;
- питання втрати чинності законів чи їхніх положень;
- питання зміни території України.
Водночас не можна винести на референдум питання, які суперечать Конституції та нормам міжнародного права; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету чи територіальної цілісності, створення загроз для нацбезпеки, розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі; питання податків, бюджету й амністії, а також питання, які перебувають у компетенції органів правопорядку, тобто призначення винних чи винесення вироків.
- 18 червня 2020 року Верховна Рада в першому читанні підтримала президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум. А 21 липня Венеціанська комісія ухвалила «терміновий спільний висновок» щодо законопроєкту, зазначивши, що він є значним кроком уперед.
- Верховна Рада ухвалила закон про референдум 26 січня. Рішення підтримали 255 народних депутатів.
- Ідею запровадження в Україні народовладдя Зеленський озвучував ще під час своєї передвиборчої кампанії. Він наголошував, що необхідно створити законодавче поле для впливу українців на владу. В одному з інтерв’ю під час кампанії він зазначив, що питання вступу України до НАТО потрібно винести на всеукраїнський референдум.