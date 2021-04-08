Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о референдуме.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Отметим, закон предусматривает четыре основные позиции, которые могут вынести на референдум:
- внесение изменений в Конституцию, в частности относительно выборов и референдума;
- вопросы общегосударственного значения;
- вопросы прекращения действия законов или их положений;
- вопросы изменения территории Украины.
В то же время нельзя вынести на референдум вопросы, противоречащие Конституции и нормам международного права; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета или территориальной целостности, создание угроз для национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды; вопросы налогов, бюджета и амнистии, а также вопросы, которые относятся к компетенции органов правопорядка, то есть назначение виновных или вынесение приговоров.
- 18 июня 2020 года Верховная Рада в первом чтении поддержала президентский законопроект о всеукраинском референдуме. А 21 июля Венецианская комиссия приняла «срочный общий вывод» по законопроекту, отметив, что он является значительным шагом вперед.
- Верховная Рада приняла закон о референдуме 26 января. Решение поддержали 255 народных депутатов.
- Идею введения в Украине народовластия Зеленский озвучивал еще во время своей предвыборной кампании. Он подчеркивал, что необходимо создать законодательное поле для воздействия украинцев на власть. В одном из интервью во время кампании он отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО нужно вынести на всеукраинский референдум.