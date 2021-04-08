Новости

Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Соколовская Инна / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о референдуме.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Отметим, закон предусматривает четыре основные позиции, которые могут вынести на референдум:

  • внесение изменений в Конституцию, в частности относительно выборов и референдума;
  • вопросы общегосударственного значения;
  • вопросы прекращения действия законов или их положений;
  • вопросы изменения территории Украины.

В то же время нельзя вынести на референдум вопросы, противоречащие Конституции и нормам международного права; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета или территориальной целостности, создание угроз для национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды; вопросы налогов, бюджета и амнистии, а также вопросы, которые относятся к компетенции органов правопорядка, то есть назначение виновных или вынесение приговоров.

  • 18 июня 2020 года Верховная Рада в первом чтении поддержала президентский законопроект о всеукраинском референдуме. А 21 июля Венецианская комиссия приняла «срочный общий вывод» по законопроекту, отметив, что он является значительным шагом вперед.
  • Верховная Рада приняла закон о референдуме 26 января. Решение поддержали 255 народных депутатов.
  • Идею введения в Украине народовластия Зеленский озвучивал еще во время своей предвыборной кампании. Он подчеркивал, что необходимо создать законодательное поле для воздействия украинцев на власть. В одном из интервью во время кампании он отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО нужно вынести на всеукраинский референдум.