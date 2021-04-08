Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о референдуме.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Отметим, закон предусматривает четыре основные позиции, которые могут вынести на референдум:

внесение изменений в Конституцию, в частности относительно выборов и референдума;

вопросы общегосударственного значения;

вопросы прекращения действия законов или их положений;

вопросы изменения территории Украины.

В то же время нельзя вынести на референдум вопросы, противоречащие Конституции и нормам международного права; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета или территориальной целостности, создание угроз для национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды; вопросы налогов, бюджета и амнистии, а также вопросы, которые относятся к компетенции органов правопорядка, то есть назначение виновных или вынесение приговоров.