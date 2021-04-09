«Батьківщина» уже начала готовить референдум: вынесет пять вопросов

Партия «Батьківщина» заявила о начале организации проведения всеукраинских референдумов по пяти вопросам, в том числе о земле, марихуане и игорном бизнесе.

Об этом на брифинге сообщила лидер политсилы Юлия Тимошенко.

«Мы начинаем организацию проведения референдумов по пяти вопросам. Первый вопрос самый важный — согласен ли украинский народ продать сельскохозяйственную землю», — сказала Тимошенко.

По ее словам остальные четыре вопроса, которые хотят задать украинцам, будут звучать так:

Согласны ли они, чтобы была продана вся стратегическая собственность Украины?

Поддерживают ли, чтобы газ, который добывает госкомпания «Укргаздобыча», поставлялся по цене с 30-процентной рентабельностью?

Поддерживают ли легализацию игорного бизнеса?

Поддерживают ли легализацию марихуаны?

Вместе с тем Тимошенко напомнила, что ее политсила не голосовала в Раде за принятие закона о референдуме.