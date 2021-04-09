«Батьківщина» уже начала готовить референдум: вынесет пять вопросов

Партия «Батьківщина» заявила о начале организации проведения всеукраинских референдумов по пяти вопросам, в том числе о земле, марихуане и игорном бизнесе.
Об этом на брифинге сообщила лидер политсилы Юлия Тимошенко.
«Мы начинаем организацию проведения референдумов по пяти вопросам. Первый вопрос самый важный — согласен ли украинский народ продать сельскохозяйственную землю», — сказала Тимошенко.
По ее словам остальные четыре вопроса, которые хотят задать украинцам, будут звучать так:
- Согласны ли они, чтобы была продана вся стратегическая собственность Украины?
- Поддерживают ли, чтобы газ, который добывает госкомпания «Укргаздобыча», поставлялся по цене с 30-процентной рентабельностью?
- Поддерживают ли легализацию игорного бизнеса?
- Поддерживают ли легализацию марихуаны?
Вместе с тем Тимошенко напомнила, что ее политсила не голосовала в Раде за принятие закона о референдуме.
Накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о референдуме. Отметим, закон закон предусматривает четыре основные позиции, которые могут вынести на референдум: внесение изменений в Конституцию, в частности о выборах и референдуме; вопросы общегосударственного значения; вопросы прекращения действия законов или их положений; вопросы изменения территории Украины.
- 18 июня 2020 года Верховная Рада в первом чтении поддержала президентский законопроект о всеукраинском референдуме. А 21 июля Венецианская комиссия приняла «срочный общий вывод» по законопроекту, отметив, что он является значительным шагом вперед.
- Верховная Рада приняла закон о референдуме 26 января. Решение поддержали 255 народных депутатов.
- Идею ввести в Украине народовластия Зеленский озвучивал еще во время своей предвыборной кампании. Он подчеркивал, что необходимо создать законодательное поле для влияния украинцев на власть. В одном из интервью во время кампании он отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО нужно вынести на всеукраинский референдум.