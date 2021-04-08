«Італійський сценарій»: у Запоріжжі деякі лікарні заповнені на 100%, на Харківщині вільні лише 27 ліжок з киснем

У деяких лікарнях Запоріжжя відділення для хворих на коронавірус заповнені на 100%.
Про це пише Укрінформ.
«Ми йдемо по найгіршому «італійському сценарію» в обласному центрі. З киснем в нас все нормально, додаткові місця відкриємо. Питання — чи вистачить лікарів», — сказав голова Запорізької ОДА Олександр Старух..
Він зазначив, що за останню добу тільки в Запоріжжі було виявлено 622 випадки захворювання на коронавірус, 14 людей померло від ускладнень і лише 40 — одужали.
«В Запоріжжі у нас три чверті ліжок заповнені, в деяких лікарнях - до 100%. Необхідно вводити додаткові жорсткі обмеження», — додав голова області.
Подібна ситуація спостерігається й у Харківській області, де станом на 7 квітня залишилося 27 вільних ліжок зі стаціонарним киснем. Видання Status Quo з посиланням на Харківську ОДА повідомляє, що всього в області 1 161 таке ліжко, зараз зайняті 1 134 з них. На лікуванні в опорних закладах області перебувають 3 395 пацієнтів.
У реанімаційних відділеннях за станом на ранок 8 квітня перебувають 213 осіб, на апаратах ШВЛ — 160 хворих.
- В Україні за добу 7 квітня виявили 19 419 нових випадків коронавірусу.
- Рекордну кількість смертей від коронавірусу в Україні зафіксували 6 квітня — тоді помер 481 хворий, а найбільшу кількість нових випадків виявили 2 квітня — 20 341.
- З 9 квітня у «червоній» зоні Київ і 12 областей: Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Одеська, Миколаївська та Запорізька.