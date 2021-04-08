«Італійський сценарій»: у Запоріжжі деякі лікарні заповнені на 100%, на Харківщині вільні лише 27 ліжок з киснем

У деяких лікарнях Запоріжжя відділення для хворих на коронавірус заповнені на 100%.

Про це пише Укрінформ.

«Ми йдемо по найгіршому «італійському сценарію» в обласному центрі. З киснем в нас все нормально, додаткові місця відкриємо. Питання — чи вистачить лікарів», — сказав голова Запорізької ОДА Олександр Старух..

Він зазначив, що за останню добу тільки в Запоріжжі було виявлено 622 випадки захворювання на коронавірус, 14 людей померло від ускладнень і лише 40 — одужали.

«В Запоріжжі у нас три чверті ліжок заповнені, в деяких лікарнях - до 100%. Необхідно вводити додаткові жорсткі обмеження», — додав голова області.

Подібна ситуація спостерігається й у Харківській області, де станом на 7 квітня залишилося 27 вільних ліжок зі стаціонарним киснем. Видання Status Quo з посиланням на Харківську ОДА повідомляє, що всього в області 1 161 таке ліжко, зараз зайняті 1 134 з них. На лікуванні в опорних закладах області перебувають 3 395 пацієнтів.

У реанімаційних відділеннях за станом на ранок 8 квітня перебувають 213 осіб, на апаратах ШВЛ — 160 хворих.