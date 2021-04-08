«Итальянский сценарий»: в Запорожье некоторые больницы заполнены на 100%, в Харьковской области свободны 27 коек

В некоторых больницах Запорожье отделение для больных коронавирус заполнены на 100%.
Об этом пишет Укринформ.
«Мы идем по наихудшему «итальянскому сценарию» в областном центре. С кислородом у нас все нормально, дополнительные места откроем. Вопрос — хватит ли врачей», — сказал глава Запорожской ОГА Александр Старух.
Он отметил, что за последние сутки только в Запорожье было обнаружено 622 случая заболевания коронавирусом, 14 человек умерло от осложнений и только 40 — выздоровели.
«В Запорожье у нас три четверти коек заполнены, в некоторых больницах — до 100%. Необходимо вводить дополнительные жесткие ограничения», — добавил глава области.
Похожая ситуация наблюдается и в Харьковской области, где по состоянию на 7 апреля осталось 27 свободных коек со стационарным кислородом. Издание Status Quo со ссылкой на Харьковскую ОГА сообщает, что всего в области 1161 такая койка, сейчас заняты 1 134 из них. На лечении в опорных учреждениях области находятся 3 395 пациентов.
В реанимационных отделениях по состоянию на утро 8 апреля находятся 213 человек, на аппаратах ИВЛ — 160 больных.
- В Украине за сутки 7 апреля выявили 19 419 новых случаев коронавируса.
- Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341.
- С 9 апреля в «красной» зоне Киев и 12 областей: Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Одесская, Николаевская и Запорожская.