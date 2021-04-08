«Итальянский сценарий»: в Запорожье некоторые больницы заполнены на 100%, в Харьковской области свободны 27 коек

В некоторых больницах Запорожье отделение для больных коронавирус заполнены на 100%.

Об этом пишет Укринформ.

«Мы идем по наихудшему «итальянскому сценарию» в областном центре. С кислородом у нас все нормально, дополнительные места откроем. Вопрос — хватит ли врачей», — сказал глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Он отметил, что за последние сутки только в Запорожье было обнаружено 622 случая заболевания коронавирусом, 14 человек умерло от осложнений и только 40 — выздоровели.

«В Запорожье у нас три четверти коек заполнены, в некоторых больницах — до 100%. Необходимо вводить дополнительные жесткие ограничения», — добавил глава области.

Похожая ситуация наблюдается и в Харьковской области, где по состоянию на 7 апреля осталось 27 свободных коек со стационарным кислородом. Издание Status Quo со ссылкой на Харьковскую ОГА сообщает, что всего в области 1161 такая койка, сейчас заняты 1 134 из них. На лечении в опорных учреждениях области находятся 3 395 пациентов.

В реанимационных отделениях по состоянию на утро 8 апреля находятся 213 человек, на аппаратах ИВЛ — 160 больных.