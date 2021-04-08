У Львові посилений карантин продовжили до 19 квітня

Карантин у Львові продовжили до 19 квітня.

Про це повідомив у Telegram-каналі мер міста Андрій Садовий.

Він додав, що на основі моніторингу епідситуації комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків та відвідування початкової школи.

Крім того, місто закупить 4 кисневі станції для міських медзакладів, які лікують хворих на COVID-19, а на базі міської дитячої клінічної лікарні розгорнуть 105 ліжок для дітей, які хворіють на коронавірус.

«Важливо! Міська комісія звертається до обласних медичних закладів щодо можливості облаштування додаткових ліжко-місць для пацієнтів. Нам потрібно об’єднати наші зусилля, щоб перемогти епідемію», — додав Садовий.