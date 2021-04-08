Во Львове усиленный карантин продлили до 19 апреля

Карантин во Львове продлили до 19 апреля.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Садовый.

Он добавил, что на основе мониторинга эпидситуации комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков и посещении начальной школы.

Кроме того, город закупит 4 кислородные станции для городских больниц, которые лечат больных COVID-19, а на базе городской детской клинической больницы развернут 105 коек для детей, болеющих коронавирусом.

«Важно! Городская комиссия обращается в областные медицинские учреждения о возможности обустройства дополнительных койко-мест для пациентов. Нам нужно объединить наши усилия, чтобы победить эпидемию», — добавил Садовый.