Во Львове усиленный карантин продлили до 19 апреля

Карантин во Львове продлили до 19 апреля.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Садовый.
Он добавил, что на основе мониторинга эпидситуации комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков и посещении начальной школы.
Кроме того, город закупит 4 кислородные станции для городских больниц, которые лечат больных COVID-19, а на базе городской детской клинической больницы развернут 105 коек для детей, болеющих коронавирусом.
«Важно! Городская комиссия обращается в областные медицинские учреждения о возможности обустройства дополнительных койко-мест для пациентов. Нам нужно объединить наши усилия, чтобы победить эпидемию», — добавил Садовый.
- В Украине с 24 февраля до 30 апреля действует адаптивный карантин, который вводили ранее. 9 марта глава Минздрава заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса, характерная распространением более опасных штаммов. Пик пандемии ожидают в конце апреля.