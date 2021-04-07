Міністр Степанов: Перші поставки вакцин Pfizer очікуються у травні-червні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що перші поставки вакцин Pfizer очікуються у травні-червні 2021 року.

Про це пише Інтерфакс.

«Передбачено, що поставка всіх 10 млн буде здійснена до кінця 2021 року. Першу партію ми очікуємо отримати в травні-червні», — зазначив він.