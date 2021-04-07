Министр Степанов: Первые поставки вакцины Pfizer ожидаются в мае-июне

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что первые поставки вакцины Pfizer ожидаются в мае-июне 2021 года.

Об этом пишет Интерфакс.

«Предполагается, что поставка всех 10 млн будет осуществлена до конца 2021 года. Первую партию мы ожидаем получить в мае-июне», — отметил он.