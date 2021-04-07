Министр Степанов: Первые поставки вакцины Pfizer ожидаются в мае-июне

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что первые поставки вакцины Pfizer ожидаются в мае-июне 2021 года.
Об этом пишет Интерфакс.
«Предполагается, что поставка всех 10 млн будет осуществлена до конца 2021 года. Первую партию мы ожидаем получить в мае-июне», — отметил он.
Также Степанов сообщил, что до 10 апреля завершится процесс проверки китайской вакцины CoronaVac, и ее сразу же начнут использовать.
- Президент Владимир Зеленский 4 апреля подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности о Национальном плане вакцинации от коронавируса. За семь дней СНБО и правительство должны его утвердить с учетом международного опыта. В частности, установить минимальное необходимое ежемесячное количество прививок, определить источники и сроки поставки вакцин, а также ответственных за реализацию плана. Конечная цель — охватить прививками большинство взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти 2 миллиона доз). Также были заключены контракты на поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается и поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.