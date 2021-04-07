ЦПК: Нардеп Монастирський сфальсифікував рішення комітету, щоб затягнути ухвалення закону про брехню в деклараціях

Монастирський обґрунтував таке рішення тим, що на засіданні 3 березня комітет розглянув вказаний законопроєкт і рекомендував Верховній Раді ухвалити його в першому читанні за основу. Крім того, комітет нібито рекомендував спікеру звернутися до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) з проханням надати експертний висновок щодо цього законопроєкту.

Депутат від «Слуги народу» та голова правоохоронного комітету Верховної Ради Денис Монастирський сфальсифікував рішення комітету, після якого спікер парламенту надіслав законопроєкт, що посилює кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях , на розгляд Венеціанській комісії.

Однак на самому засіданні правоохоронного комітету 3 березня питання про направлення законопроєкту № 4651 до Венеціанської комісії на голосування не виносили — отже, відповідне рішення не могло бути ухвалено.

У ЦПК вважають, що Монастирський та Разумков, попри ініціативу президента повернути тюремне покарання за брехню в деклараціях, зробили все, аби цей законопроєкт не розглянули до закінчення періоду декларування за 2020 рік.

«Тобто у поданих деклараціях немає сенсу шукати брехню, бо за неї депутатам світить максимум обмеження волі. А сума, від якої таке «жорстоке» покарання передбачається, дорівнює вартості елітної квартири в центрі Києва – від 9 мільйонів гривень. За брехню на менші суми навіть такого покарання не передбачено, а через мізерні строки давності справи не встигатимуть навіть розслідувати», – коментує експерт ЦПК Антон Марчук. З цього приводу ЦПК звернувся до правоохоронних органів.