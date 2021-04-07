ЦПК: Нардеп Монастырский сфальсифицировал решение комитета, чтобы затянуть принятие закона о лжи в декларациях

Монастырский обосновал такое решение тем, что на заседании 3 марта комитет рассмотрел указанный законопроект и решил рекомендовать Верховной Раде принять его в первом чтении. Кроме того, комитет якобы рекомендовал спикеру обратиться к Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианской комиссии) с просьбой предоставить экспертное заключение по этому законопроекту.

Депутат от «Слуги народа» и глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский сфальсифицировал решение комитета, после которого спикер парламента направил законопроект, который усиливает уголовную ответственность за ложь в декларациях , на рассмотрение Венецианской комиссии.

Однако на самом заседании правоохранительного комитета 3 марта вопрос о направлении законопроекта № 4651 Венецианской комиссии на голосование не ставился — соответственно, указанное решение не могло быть принято.

В ЦПК считают, что Монастырский и Разумков, несмотря на инициативу президента вернуть тюремное наказание за ложь в декларациях, сделали все, чтобы этот законопроект не рассмотрели до окончания периода декларирования 2020 года.

«То есть в представленных декларациях нет смысла искать ложь, потому что за нее депутатам светит максимум ограничение свободы. А сумма, от которой такое «жестокое» наказание предусматривается, равна стоимости элитной квартиры в центре Киева — от 9 миллионов гривен. За ложь на меньшие суммы даже такого наказания не предусмотрено, а из-за мизерных сроков давности дела не будут успевать даже расследовать», — комментирует эксперт ЦПК Антон Марчук. По этому поводу ЦПК обратился в правоохранительные органы.