ОБСЄ зафіксувала на Донбасі за три дні понад 1,5 тисячі порушень режиму тиші

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці у Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала з вечора 2 квітня до вечора 5 квітня 1 550 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість порушень сталися у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті організації.

У Донецькій області місія зафіксувала 1 424 порушення режиму тиші. За попередній звітний період у цій області зафіксували 594 порушення. 900 пострілів і черг із великокаліберного кулемета сталися в ніч із 2 на 3 квітня на південь від окупованої Горлівки.

У Луганській області за цей період зафіксували 126 порушень режимі «тиші», більшість із яких сталися ввечері 2 квітня.