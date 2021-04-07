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ОБСЕ зафиксировала на Донбассе за три дня более 1,5 тысячи нарушений режима тишины

Автор:
Виктория Мартынюк
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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала с вечера 2 апреля по вечер 5 апреля 1 550 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство нарушений произошли в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете организации.

В Донецкой области миссия зафиксировала 1 424 нарушения режима тишины. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировали 594 нарушения. 900 выстрелов и очередей с крупнокалиберного пулемета произошли в ночь со 2 на 3 апреля на юг от оккупированной Горловки.

В Луганской области за этот период зафиксировали 126 нарушений режиме «тишины», большинство из которых произошли вечером 2 апреля.

Всего с начала «перемирие» с 27 июля 2020 года и к вечеру 5 апреля ОБСЕ насчитала 16 657 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

В миссии также подтвердили гибель 5-летнего мальчика в результате осколочных ранений и взрывной травмы.

Напомним, на Донбассе 6 апреля возле поселка Невельское боевики из минометов обстреляли украинских военных, один раненный боец погиб во время эвакуации. Второй — в результате подрыва военного автомобиля возле села Степное.