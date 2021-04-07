ОБСЕ зафиксировала на Донбассе за три дня более 1,5 тысячи нарушений режима тишины

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала с вечера 2 апреля по вечер 5 апреля 1 550 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство нарушений произошли в Донецкой области.
Об этом говорится в отчете организации.
В Донецкой области миссия зафиксировала 1 424 нарушения режима тишины. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировали 594 нарушения. 900 выстрелов и очередей с крупнокалиберного пулемета произошли в ночь со 2 на 3 апреля на юг от оккупированной Горловки.
В Луганской области за этот период зафиксировали 126 нарушений режиме «тишины», большинство из которых произошли вечером 2 апреля.
Всего с начала «перемирие» с 27 июля 2020 года и к вечеру 5 апреля ОБСЕ насчитала 16 657 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
В миссии также подтвердили гибель 5-летнего мальчика в результате осколочных ранений и взрывной травмы.
Напомним, на Донбассе 6 апреля возле поселка Невельское боевики из минометов обстреляли украинских военных, один раненный боец погиб во время эвакуации. Второй — в результате подрыва военного автомобиля возле села Степное.
- С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» усилились обстрелы. Российские снайперы тоже активизировались. С конца марта в соцсетях публиковали многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границам Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответный огонь украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.
- В Госдепе США заявили, что Штаты требуют объяснений от России относительно наращивания войск на украинской границе, а Украина инициировала внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы из-за эскалации ситуации на Донбассе.