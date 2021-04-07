ОБСЕ зафиксировала на Донбассе за три дня более 1,5 тысячи нарушений режима тишины

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала с вечера 2 апреля по вечер 5 апреля 1 550 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство нарушений произошли в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете организации.

В Донецкой области миссия зафиксировала 1 424 нарушения режима тишины. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировали 594 нарушения. 900 выстрелов и очередей с крупнокалиберного пулемета произошли в ночь со 2 на 3 апреля на юг от оккупированной Горловки.

В Луганской области за этот период зафиксировали 126 нарушений режиме «тишины», большинство из которых произошли вечером 2 апреля.