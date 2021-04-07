Бойовики обстріляли насосну станцію на Донеччині: без води залишилися мешканці 50 міст і сіл

Мешканці понад 50 населених пунктів на Донбасі залишилися без водопостачання через обстріли проросійських бойовиків.
Про це заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні близько 17 години внаслідок обстрілу було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу, розташовану у «сірій зоні» між селами Василівка та Крута Балка», — розповів він.
За словами Кириленка, працівники станції встигли сховатися у бомбосховищі, тож постраждалих немає, проте постачання води зупинене.
«Звідти вода подається на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську та Старокримські № 1, № 2», — зазначив він.
У зв’язку зі знеструмленням без води залишилися мешканці міст Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українськ, Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, Маріуполь, а також десятків сіл і селищ.
Водночас влада Маріуполя оперативно перепідключила місто до місцевого джерела води — Старокримського водосховища.
Завтра, 7 квітня, місце обстрілу мають оглянути фахівці, щоби визначитися з переліком робіт, проте розпочати ремонт вони зможуть лише після отримання гарантій дотримання режиму тиші під моніторингом місії ОБСЄ.
- Від початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» посилилися обстріли. Російські снайпери теж активізувалися. З кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- За даними української розвідки, Росія планує провокації, щоб викликати у відповідь вогонь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.
- Напередодні в Держдепі США заявили, що Штати вимагають пояснень від Росії щодо стягування військ до українського кордону, а Україна ініціювала позачергове засідання Тристоронньої контактної групи через ескалацію ситуації на Донбасі.