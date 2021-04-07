Бойовики обстріляли насосну станцію на Донеччині: без води залишилися мешканці 50 міст і сіл

Мешканці понад 50 населених пунктів на Донбасі залишилися без водопостачання через обстріли проросійських бойовиків.

Про це заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні близько 17 години внаслідок обстрілу було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу, розташовану у «сірій зоні» між селами Василівка та Крута Балка», — розповів він.

За словами Кириленка, працівники станції встигли сховатися у бомбосховищі, тож постраждалих немає, проте постачання води зупинене.