Боевики обстреляли насосную станцию на Донетчине: без воды остались жители 50 городов и сел

Жители более 50 населенных пунктов на Донбассе остались без водоснабжения из-за обстрелов пророссийских боевиков.

Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«Сегодня около 17 часов в результате обстрела была обесточена насосная станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода, расположенная в «серой зоне» между селами Васильевка и Крутая Балка», — рассказал он.

По словам Кириленко, работники станции успели спрятаться в бомбоубежище, поэтому пострадавших нет, однако поставка воды остановлена.