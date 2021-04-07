Боевики обстреляли насосную станцию на Донетчине: без воды остались жители 50 городов и сел

Жители более 50 населенных пунктов на Донбассе остались без водоснабжения из-за обстрелов пророссийских боевиков.
Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
«Сегодня около 17 часов в результате обстрела была обесточена насосная станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода, расположенная в «серой зоне» между селами Васильевка и Крутая Балка», — рассказал он.
По словам Кириленко, работники станции успели спрятаться в бомбоубежище, поэтому пострадавших нет, однако поставка воды остановлена.
«Оттуда вода подается на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую и Старокрымские № 1, № 2», — отметил он.
В связи с обесточиванием без воды остались жители городов Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Мариуполь, а также десятков сел и поселков.
В то же время власти Мариуполя оперативно переподключили город к местному источнику воды — Старокрымскому водохранилищу.
Завтра, 7 апреля, место обстрела должны осмотреть специалисты, чтобы определиться с перечнем работ, однако начать ремонт они смогут только после получения гарантий соблюдения режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ.
- С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» усилились обстрелы. Российские снайперы тоже активизировались. С конца марта в соцсетях публиковали многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границам Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответный огонь украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.
- Накануне в Госдепе США заявили, что Штаты требуют объяснений от России относительно наращивания войск на украинской границе, а Украина инициировала внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы из-за эскалации ситуации на Донбассе.