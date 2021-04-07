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Боевики обстреляли насосную станцию на Донетчине: без воды остались жители 50 городов и сел

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Жители более 50 населенных пунктов на Донбассе остались без водоснабжения из-за обстрелов пророссийских боевиков.

Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«Сегодня около 17 часов в результате обстрела была обесточена насосная станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода, расположенная в «серой зоне» между селами Васильевка и Крутая Балка», — рассказал он.

По словам Кириленко, работники станции успели спрятаться в бомбоубежище, поэтому пострадавших нет, однако поставка воды остановлена.

«Оттуда вода подается на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую и Старокрымские № 1, № 2», — отметил он.

В связи с обесточиванием без воды остались жители городов Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Мариуполь, а также десятков сел и поселков.

В то же время власти Мариуполя оперативно переподключили город к местному источнику воды — Старокрымскому водохранилищу.

Завтра, 7 апреля, место обстрела должны осмотреть специалисты, чтобы определиться с перечнем работ, однако начать ремонт они смогут только после получения гарантий соблюдения режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ.